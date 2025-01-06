https://1prime.ru/20250106/gibridnye-854054803.html

"Враждебная активность". На Западе усмотрели "гибридные атаки" России

"Враждебная активность". На Западе усмотрели "гибридные атаки" России - 06.01.2025, ПРАЙМ

"Враждебная активность". На Западе усмотрели "гибридные атаки" России

Россия и другие враждебные государства усиливают гибридные атаки против Европы и США, и западные военные ведомства сталкиваются с проблемами в ответ на эти... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T17:11+0300

2025-01-06T17:11+0300

2025-01-06T17:11+0300

россия

запад

нато

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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Россия и другие враждебные государства усиливают гибридные атаки против Европы и США, и западные военные ведомства сталкиваются с проблемами в ответ на эти атаки, утверждает корреспондент New York Times в Риме Лара Джейкс.В качестве примера таких якобы происходящих атак она приводит замеченные в Норвегии и США беспилотники, предположительно связанные с Россией. Кроме того, в Европе взорвались посылки с легковоспламеняющимися веществами — этот инцидент также связывают с российской разведкой.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРоссия отрицает свою причастность к взрывам, но западные страны считают их частью военных операций.По словам автора, Россия активно использует гибридные атаки против членов НАТО, особенно после начала военной операции на Украине. Со своей стороны, альянс разрабатывает новую стратегию противодействия гибридным атакам.Евросоюз уже ввел санкции против тех, кого обвиняют в гибридных угрозах. Автор добавляет, что необходимы меры по сдерживанию гибридных атак, включая правовые санкции и совершенствование разведывательной деятельности.В качестве проблемы Джейкс называет то, что гибридная война скрывает виновного, что затрудняет ответные действия. К тому же разногласия между членами НАТО и ЕС мешают эффективной реакции на гибридные атаки, и, соответственно, бездействие позволяет России сохранять стратегические преимущества.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, запад, нато