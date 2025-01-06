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Нацбанк Украины поднял курс доллара к гривне до рекордного уровня

Нацбанк Украины поднял курс доллара к гривне до рекордного уровня - 06.01.2025, ПРАЙМ

Нацбанк Украины поднял курс доллара к гривне до рекордного уровня

Нацбанк Украины поднял в понедельник курс доллара по отношению к гривне на новый исторический максимум, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T18:04+0300

2025-01-06T18:04+0300

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МОСКВА, 6 янв – ПРАЙМ. Нацбанк Украины поднял в понедельник курс доллара по отношению к гривне на новый исторический максимум, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора. Официальный курс на 6 января был установлен на уровне 42,088 гривны за доллар, на 7 января – уже 42,195. Украинский нацбанк с конца июля 2022 года удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 гривны за доллар. В октябре 2023 заявил, что отменяет фиксированный курс гривны к доллару и переходит на режим управляемой гибкости курса. При этом гривна начала заметно ослабляться в декабре 2023 года: за доллар стали впервые давать 37 гривен.

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украина, нацбанк украины, доллар, гривна