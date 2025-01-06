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В АЭИ спрогнозировали судьбу параллельного импорта - 06.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В АЭИ спрогнозировали судьбу параллельного импорта
В АЭИ спрогнозировали судьбу параллельного импорта - 06.01.2025, ПРАЙМ
В АЭИ спрогнозировали судьбу параллельного импорта
Параллельный импорт в РФ все еще важен, но его роль и объемы будут со временем сужаться за счет собственного производства и дружественных стран, заявил РИА... | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T10:53+0300
2025-01-06T10:53+0300
экономика
параллельный импорт
импорт
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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Параллельный импорт в РФ все еще важен, но его роль и объемы будут со временем сужаться за счет собственного производства и дружественных стран, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер. "Параллельный импорт все еще важен, так как по нему до сих пор идет немало необходимой продукции: электроника, автомобили, запчасти и так далее", - сказал он. Но со временем, по его словам, его функции будут видоизменяться и сужаться. "Для этого существуют две причины: во-первых, развитие в России своих отраслей промышленности; во-вторых, увеличение поставок тех или иных необходимых товаров из дружественных стран", - заключил Леер. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 12.00 мск.
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параллельный импорт, импорт
Экономика, параллельный импорт, импорт
10:53 06.01.2025
 
В АЭИ спрогнозировали судьбу параллельного импорта

АЭИ: параллельный импорт в РФ будет сужаться, в том числе за счет своего производства

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПорт Владивостока
Порт Владивостока - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Параллельный импорт в РФ все еще важен, но его роль и объемы будут со временем сужаться за счет собственного производства и дружественных стран, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер.
"Параллельный импорт все еще важен, так как по нему до сих пор идет немало необходимой продукции: электроника, автомобили, запчасти и так далее", - сказал он.
Но со временем, по его словам, его функции будут видоизменяться и сужаться.
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"Для этого существуют две причины: во-первых, развитие в России своих отраслей промышленности; во-вторых, увеличение поставок тех или иных необходимых товаров из дружественных стран", - заключил Леер.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 12.00 мск.
 
Экономикапараллельный импортимпорт
 
 
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