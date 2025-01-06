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Индекс деловой активности в еврозоне в декабре вырос до 49,6 пункта

Индекс деловой активности в еврозоне в декабре вырос до 49,6 пункта - 06.01.2025, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в еврозоне в декабре вырос до 49,6 пункта

Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в декабре увеличился до 49,6 пункта с 48,3 пункта в... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T12:07+0300

2025-01-06T12:07+0300

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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в декабре увеличился до 49,6 пункта с 48,3 пункта в ноябре, говорится в сообщении S&P Global. Предварительная оценка составляла 49,5 пункта.При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, вырос до 51,6 пункта с 49,5 пункта в ноябре. Предварительная оценка показывала рост лишь до 51,4 пункта.Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, увеличился до 48 пунктов с 47,2 пункта месяцем ранее, что оказалось выше предварительной оценки в 47,8 пункта. PMI сферы услуг Германии поднялся до 51,2 пункта с 49,3 пункта в ноябре, предварительная оценка составляла 51 пункт.Композитный индекс деловой активности Франции вырос в декабре до 47,5 пункта с 45,9 пункта месяцем ранее. Предварительная оценка составляла 46,7 пункта. PMI страны в сфере услуг поднялся до 49,3 пункта с 46,9 пункта в ноябре при предварительной оценке в 48,2 пункта.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

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