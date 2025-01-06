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Индонезия стала членом БРИКС - 06.01.2025, ПРАЙМ
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Индонезия стала членом БРИКС
Индонезия стала членом БРИКС - 06.01.2025, ПРАЙМ
Индонезия стала членом БРИКС
Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Об этом сообщил МИД Бразилии. | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T18:50+0300
2025-01-06T19:06+0300
экономика
брикс
индонезия
расширение брикс
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МЕХИКО, 6 янв - ПРАЙМ. Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Об этом сообщил МИД Бразилии.В сообщении сказано, что в рамках председательства Бразилии в объединении, которое началось с 1 января и продлится до 31 декабря 2025 года, "правительство Бразилии объявило сегодня, 6 января, об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного участника".Кандидатура Индонезии получила одобрение лидеров БРИКС в ходе саммита в Йоханнесбурге в августе 2023 года консенсусом. При этом вступлению предшествовали президентские выборы в этой стране и формирование нового правительства.БРИКС является межгосударственным объединением, созданным в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году в него вошла ЮАР. С начала прошлого года к БРИКС присоединились еще несколько стран. РФ в 2024 году занимала пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходило под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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Экономика, БРИКС, ИНДОНЕЗИЯ, расширение БРИКС
18:50 06.01.2025 (обновлено: 19:06 06.01.2025)
 
Индонезия стала членом БРИКС

МИД Бразилии: Индонезия вступила в БРИКС в качестве полноправного члена

© РИА Новости . Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкГорода мира. Джакарта
Города мира. Джакарта - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости . Файед Эль-Гезири
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МЕХИКО, 6 янв - ПРАЙМ. Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Об этом сообщил МИД Бразилии.
В сообщении сказано, что в рамках председательства Бразилии в объединении, которое началось с 1 января и продлится до 31 декабря 2025 года, "правительство Бразилии объявило сегодня, 6 января, об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного участника".
Кандидатура Индонезии получила одобрение лидеров БРИКС в ходе саммита в Йоханнесбурге в августе 2023 года консенсусом. При этом вступлению предшествовали президентские выборы в этой стране и формирование нового правительства.
БРИКС является межгосударственным объединением, созданным в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году в него вошла ЮАР. С начала прошлого года к БРИКС присоединились еще несколько стран. РФ в 2024 году занимала пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходило под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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