https://1prime.ru/20250106/indoneziya-854055850.html

Индонезия стала членом БРИКС

Индонезия стала членом БРИКС - 06.01.2025, ПРАЙМ

Индонезия стала членом БРИКС

Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Об этом сообщил МИД Бразилии. | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T18:50+0300

2025-01-06T18:50+0300

2025-01-06T19:06+0300

экономика

брикс

индонезия

расширение брикс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854056015_0:133:3071:1860_1920x0_80_0_0_f93b74c03b73af9eee16e9fba1b8270b.jpg

МЕХИКО, 6 янв - ПРАЙМ. Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Об этом сообщил МИД Бразилии.В сообщении сказано, что в рамках председательства Бразилии в объединении, которое началось с 1 января и продлится до 31 декабря 2025 года, "правительство Бразилии объявило сегодня, 6 января, об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного участника".Кандидатура Индонезии получила одобрение лидеров БРИКС в ходе саммита в Йоханнесбурге в августе 2023 года консенсусом. При этом вступлению предшествовали президентские выборы в этой стране и формирование нового правительства.БРИКС является межгосударственным объединением, созданным в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году в него вошла ЮАР. С начала прошлого года к БРИКС присоединились еще несколько стран. РФ в 2024 году занимала пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходило под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://1prime.ru/20241228/briks-853922589.html

индонезия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

брикс, индонезия, расширение брикс