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Индонезия стала членом БРИКС
Индонезия стала членом БРИКС - 06.01.2025, ПРАЙМ
Индонезия стала членом БРИКС
Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Об этом сообщил МИД Бразилии. | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T18:50+0300
2025-01-06T18:50+0300
2025-01-06T19:06+0300
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МЕХИКО, 6 янв - ПРАЙМ. Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Об этом сообщил МИД Бразилии.В сообщении сказано, что в рамках председательства Бразилии в объединении, которое началось с 1 января и продлится до 31 декабря 2025 года, "правительство Бразилии объявило сегодня, 6 января, об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного участника".Кандидатура Индонезии получила одобрение лидеров БРИКС в ходе саммита в Йоханнесбурге в августе 2023 года консенсусом. При этом вступлению предшествовали президентские выборы в этой стране и формирование нового правительства.БРИКС является межгосударственным объединением, созданным в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году в него вошла ЮАР. С начала прошлого года к БРИКС присоединились еще несколько стран. РФ в 2024 году занимала пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходило под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://1prime.ru/20241228/briks-853922589.html
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брикс, индонезия, расширение брикс
Экономика, БРИКС, ИНДОНЕЗИЯ, расширение БРИКС
Индонезия стала членом БРИКС
МИД Бразилии: Индонезия вступила в БРИКС в качестве полноправного члена
МЕХИКО, 6 янв - ПРАЙМ. Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Об этом сообщил МИД Бразилии.
В сообщении сказано, что в рамках председательства Бразилии в объединении, которое началось с 1 января и продлится до 31 декабря 2025 года, "правительство Бразилии объявило сегодня, 6 января, об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного участника".
Кандидатура Индонезии получила одобрение лидеров БРИКС в ходе саммита в Йоханнесбурге в августе 2023 года консенсусом. При этом вступлению предшествовали президентские выборы в этой стране и формирование нового правительства.
БРИКС является межгосударственным объединением, созданным в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году в него вошла ЮАР. С начала прошлого года к БРИКС присоединились еще несколько стран. РФ в 2024 году занимала пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходило под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Половина мира с Россией. В Европе отметили стремительный рост БРИКС