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Хуситы заявили о массированной атаке на авианосец США в Красном море
Хуситы заявили о массированной атаке на авианосец США в Красном море - 06.01.2025, ПРАЙМ
Хуситы заявили о массированной атаке на авианосец США в Красном море
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило о массированной атаке на американский авианосец в северной части Красного... | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T22:04+0300
2025-01-06T22:04+0300
2025-01-06T22:04+0300
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ДОХА, 6 янв - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило о массированной атаке на американский авианосец в северной части Красного моря в момент его подготовки к масштабной атаке на Йемен. Согласно заявлению вооруженных сил хуситов, переданному телеканалом "Аль-Масира", они провели качественную военную операцию против американского авианосца USS Harry Truman. Отмечается, что в ходе операции были использованы две крылатые ракеты и четыре беспилотника "в то время, когда американский противник готовился нанести крупный воздушный удар" по Йемену. "Наша операция привела к провалу американской атаки", — отметили хуситы.
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сша, йемен, красное море, хуситы
США, ЙЕМЕН, Красное море, хуситы
Хуситы заявили о массированной атаке на авианосец США в Красном море
Хуситы атаковали американский авианосец в момент подготовки к удару по Йемену
ДОХА, 6 янв - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило о массированной атаке на американский авианосец в северной части Красного моря в момент его подготовки к масштабной атаке на Йемен.
Согласно заявлению вооруженных сил хуситов, переданному телеканалом "Аль-Масира", они провели качественную военную операцию против американского авианосца USS Harry Truman.
Отмечается, что в ходе операции были использованы две крылатые ракеты и четыре беспилотника "в то время, когда американский противник готовился нанести крупный воздушный удар" по Йемену.
"Наша операция привела к провалу американской атаки", — отметили хуситы.
В США запаниковали из-за "потрясающего" арсенала хуситов