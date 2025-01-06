Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуситы заявили о массированной атаке на авианосец США в Красном море - 06.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250106/khusity-854058773.html
Хуситы заявили о массированной атаке на авианосец США в Красном море
Хуситы заявили о массированной атаке на авианосец США в Красном море - 06.01.2025, ПРАЙМ
Хуситы заявили о массированной атаке на авианосец США в Красном море
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило о массированной атаке на американский авианосец в северной части Красного... | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T22:04+0300
2025-01-06T22:04+0300
сша
йемен
красное море
хуситы
https://cdnn.1prime.ru/img/82928/04/829280499_0:88:2486:1486_1920x0_80_0_0_eb2072f6c20919bb583e20769d2ab35d.jpg
ДОХА, 6 янв - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило о массированной атаке на американский авианосец в северной части Красного моря в момент его подготовки к масштабной атаке на Йемен. Согласно заявлению вооруженных сил хуситов, переданному телеканалом "Аль-Масира", они провели качественную военную операцию против американского авианосца USS Harry Truman. Отмечается, что в ходе операции были использованы две крылатые ракеты и четыре беспилотника "в то время, когда американский противник готовился нанести крупный воздушный удар" по Йемену. "Наша операция привела к провалу американской атаки", — отметили хуситы.
https://1prime.ru/20241115/khusity-852838607.html
сша
йемен
красное море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82928/04/829280499_159:0:2348:1642_1920x0_80_0_0_afcdadc053a8e5f42b3a1652b6159c95.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, йемен, красное море, хуситы
США, ЙЕМЕН, Красное море, хуситы
22:04 06.01.2025
 
Хуситы заявили о массированной атаке на авианосец США в Красном море

Хуситы атаковали американский авианосец в момент подготовки к удару по Йемену

© РИА Новости . ВМС США | Перейти в медиабанкАмериканский авианосец USS Harry Truman
Американский авианосец USS Harry Truman - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости . ВМС США
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОХА, 6 янв - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило о массированной атаке на американский авианосец в северной части Красного моря в момент его подготовки к масштабной атаке на Йемен.
Согласно заявлению вооруженных сил хуситов, переданному телеканалом "Аль-Масира", они провели качественную военную операцию против американского авианосца USS Harry Truman.
Отмечается, что в ходе операции были использованы две крылатые ракеты и четыре беспилотника "в то время, когда американский противник готовился нанести крупный воздушный удар" по Йемену.
"Наша операция привела к провалу американской атаки", — отметили хуситы.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
В США запаниковали из-за "потрясающего" арсенала хуситов
15 ноября 2024, 11:18
 
СШАЙЕМЕНКрасное морехуситы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала