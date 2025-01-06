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Хуситы заявили о массированной атаке на авианосец США в Красном море

Хуситы заявили о массированной атаке на авианосец США в Красном море - 06.01.2025, ПРАЙМ

Хуситы заявили о массированной атаке на авианосец США в Красном море

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило о массированной атаке на американский авианосец в северной части Красного... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T22:04+0300

2025-01-06T22:04+0300

2025-01-06T22:04+0300

сша

йемен

красное море

хуситы

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ДОХА, 6 янв - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило о массированной атаке на американский авианосец в северной части Красного моря в момент его подготовки к масштабной атаке на Йемен. Согласно заявлению вооруженных сил хуситов, переданному телеканалом "Аль-Масира", они провели качественную военную операцию против американского авианосца USS Harry Truman. Отмечается, что в ходе операции были использованы две крылатые ракеты и четыре беспилотника "в то время, когда американский противник готовился нанести крупный воздушный удар" по Йемену. "Наша операция привела к провалу американской атаки", — отметили хуситы.

https://1prime.ru/20241115/khusity-852838607.html

сша

йемен

красное море

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сша, йемен, красное море, хуситы