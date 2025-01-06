https://1prime.ru/20250106/kitay-854043038.html

Китай примет меры в ответ на санкции США

Китай примет меры в ответ на санкции США - 06.01.2025, ПРАЙМ

Китай примет меры в ответ на санкции США

Пекин примет меры для защиты своих интересов в ответ на санкции США в отношении китайской компании за якобы содействие кибератакам, заявил на брифинге в... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T11:41+0300

2025-01-06T11:41+0300

2025-01-06T11:42+0300

экономика

китай

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84242/51/842425133_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_762c74940289b9e8b336a6fba2081edf.jpg

ПЕКИН, 6 янв – ПРАЙМ. Пекин примет меры для защиты своих интересов в ответ на санкции США в отношении китайской компании за якобы содействие кибератакам, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Министерство финансов США ранее сообщило о введении санкций против китайской компании Integrity Technology Group (также известной как Yongxin Zhicheng), обвинив ее в содействии кибератакам. "Что касается проблемы так называемых кибератак, Китай неоднократно разъяснял свою позицию. Китай всегда решительно выступал против хакерских атак и пресекал их в соответствии с законом, а также призывал США прекратить использовать вопросы кибербезопасности для клеветы и дискредитации Китая", - заявил Го Цзякунь. Он отметил, что в течение некоторого времени США всячески раздували так называемые китайские хакерские атаки и даже инициировали незаконные односторонние санкции против Китая. "Китай решительно выступает против этого и примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов КНР", - добавил дипломат.

https://1prime.ru/20241205/kitaj-853340900.html

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, сша