Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай примет меры в ответ на санкции США - 06.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250106/kitay-854043038.html
Китай примет меры в ответ на санкции США
Китай примет меры в ответ на санкции США - 06.01.2025, ПРАЙМ
Китай примет меры в ответ на санкции США
Пекин примет меры для защиты своих интересов в ответ на санкции США в отношении китайской компании за якобы содействие кибератакам, заявил на брифинге в... | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T11:41+0300
2025-01-06T11:42+0300
экономика
китай
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/51/842425133_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_762c74940289b9e8b336a6fba2081edf.jpg
ПЕКИН, 6 янв – ПРАЙМ. Пекин примет меры для защиты своих интересов в ответ на санкции США в отношении китайской компании за якобы содействие кибератакам, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Министерство финансов США ранее сообщило о введении санкций против китайской компании Integrity Technology Group (также известной как Yongxin Zhicheng), обвинив ее в содействии кибератакам. "Что касается проблемы так называемых кибератак, Китай неоднократно разъяснял свою позицию. Китай всегда решительно выступал против хакерских атак и пресекал их в соответствии с законом, а также призывал США прекратить использовать вопросы кибербезопасности для клеветы и дискредитации Китая", - заявил Го Цзякунь. Он отметил, что в течение некоторого времени США всячески раздували так называемые китайские хакерские атаки и даже инициировали незаконные односторонние санкции против Китая. "Китай решительно выступает против этого и примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов КНР", - добавил дипломат.
https://1prime.ru/20241205/kitaj-853340900.html
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/51/842425133_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_148a859da8de92be198adbb7b4cc19df.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, сша
Экономика, КИТАЙ, США
11:41 06.01.2025 (обновлено: 11:42 06.01.2025)
 
Китай примет меры в ответ на санкции США

Китай примет меры для защиты своих интересов в ответ на санкции США

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 6 янв – ПРАЙМ. Пекин примет меры для защиты своих интересов в ответ на санкции США в отношении китайской компании за якобы содействие кибератакам, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Министерство финансов США ранее сообщило о введении санкций против китайской компании Integrity Technology Group (также известной как Yongxin Zhicheng), обвинив ее в содействии кибератакам.
"Что касается проблемы так называемых кибератак, Китай неоднократно разъяснял свою позицию. Китай всегда решительно выступал против хакерских атак и пресекал их в соответствии с законом, а также призывал США прекратить использовать вопросы кибербезопасности для клеветы и дискредитации Китая", - заявил Го Цзякунь.
!Район Пудун в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
Китай может лишить США пятой части поставок германия и сурьмы
5 декабря 2024, 08:54
Он отметил, что в течение некоторого времени США всячески раздували так называемые китайские хакерские атаки и даже инициировали незаконные односторонние санкции против Китая.
"Китай решительно выступает против этого и примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов КНР", - добавил дипломат.
 
ЭкономикаКИТАЙСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала