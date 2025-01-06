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Китай примет меры в ответ на санкции США
Китай примет меры в ответ на санкции США - 06.01.2025, ПРАЙМ
Китай примет меры в ответ на санкции США
Пекин примет меры для защиты своих интересов в ответ на санкции США в отношении китайской компании за якобы содействие кибератакам, заявил на брифинге в... | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T11:41+0300
2025-01-06T11:41+0300
2025-01-06T11:42+0300
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ПЕКИН, 6 янв – ПРАЙМ. Пекин примет меры для защиты своих интересов в ответ на санкции США в отношении китайской компании за якобы содействие кибератакам, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Министерство финансов США ранее сообщило о введении санкций против китайской компании Integrity Technology Group (также известной как Yongxin Zhicheng), обвинив ее в содействии кибератакам. "Что касается проблемы так называемых кибератак, Китай неоднократно разъяснял свою позицию. Китай всегда решительно выступал против хакерских атак и пресекал их в соответствии с законом, а также призывал США прекратить использовать вопросы кибербезопасности для клеветы и дискредитации Китая", - заявил Го Цзякунь. Он отметил, что в течение некоторого времени США всячески раздували так называемые китайские хакерские атаки и даже инициировали незаконные односторонние санкции против Китая. "Китай решительно выступает против этого и примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов КНР", - добавил дипломат.
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китай, сша
Китай примет меры в ответ на санкции США
Китай примет меры для защиты своих интересов в ответ на санкции США
ПЕКИН, 6 янв – ПРАЙМ. Пекин примет меры для защиты своих интересов в ответ на санкции США в отношении китайской компании за якобы содействие кибератакам, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Министерство финансов США ранее сообщило о введении санкций против китайской компании Integrity Technology Group (также известной как Yongxin Zhicheng), обвинив ее в содействии кибератакам.
"Что касается проблемы так называемых кибератак, Китай неоднократно разъяснял свою позицию. Китай всегда решительно выступал против хакерских атак и пресекал их в соответствии с законом, а также призывал США прекратить использовать вопросы кибербезопасности для клеветы и дискредитации Китая", - заявил Го Цзякунь.
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Он отметил, что в течение некоторого времени США всячески раздували так называемые китайские хакерские атаки и даже инициировали незаконные односторонние санкции против Китая.
"Китай решительно выступает против этого и примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов КНР", - добавил дипломат.