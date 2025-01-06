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В Госдуме призвали Минстрой унифицировать лифтовые шахты в России

В Госдуме призвали Минстрой унифицировать лифтовые шахты в России - 06.01.2025, ПРАЙМ

В Госдуме призвали Минстрой унифицировать лифтовые шахты в России

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов направил обращение в Минстрой РФ с просьбой поддержать инициативу по разработке... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T08:25+0300

2025-01-06T08:25+0300

2025-01-06T08:25+0300

строительство

лифты

минстрой рф

госдума

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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов направил обращение в Минстрой РФ с просьбой поддержать инициативу по разработке дополнительных стандартов для унификации требований к лифтовым шахтам и внести соответствующие изменения в действующее законодательство, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас поддержать данную инициативу (разработку дополнительных стандартов для унификации требований к лифтовым шахтам - ред.) и рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство по данному вопросу", - сказано в обращении к главе Минстроя Иреку Файзуллину. По словам парламентария, в адрес членов комитета Госдумы по строительству и ЖКХ поступают обращения от производителей отечественного лифтового оборудования с предложениями о подготовке мер, направленных на развитие и поддержку отрасли, в том числе разработка дополнительных стандартов для унификации требований к лифтовым шахтам. Колунов добавил, что, по мнению производителей, отсутствие стандартизации по данному вопросу приводит к дополнительным проблемам при проектировании оборудования, а также к дополнительным расходам и удорожанию стоимости проектов. "Также отмечается следующая проблематика: каждый производитель разрабатывает собственные требования и спецификации для строительства лифтовых шахт, а проектировщики и строители вынуждены адаптировать строительную часть под конкретного производителя, что увеличивает затраты, из-за отсутствия унификации при истечении срока службы лифта (обычно 25 лет) замена оборудования часто требует значительных доработок строительной части шахты, шахта, спроектированная под конкретного производителя, значительно ограничивает выбор альтернативных поставщиков, из-за различий в размерах и конфигурации шахт монтажные бригады вынуждены использовать индивидуальные подходы и инструменты для каждой установки", - сказано в документе. По словам Колунова, разработка и принятие единых стандартов по унификации требований к лифтовым шахтам позволит устанавливать оборудование любого отечественного производителя без доработки строительной части, что снизит стоимость проектирования и монтажа, а также позволит унифицировать массово используемые узлы и комплектующие лифтового оборудования, что приведет к снижению стоимости таких компонентов. Кроме того, по его мнению, принятие данной инициативы снизит стоимость монтажа лифтового оборудования и сократит срок подбора и замены лифтового оборудования.

https://1prime.ru/20241202/minstroy-853253924.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

строительство, лифты, минстрой рф, госдума