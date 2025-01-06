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МАГАТЭ сообщило о двух взрывах возле Запорожской АЭС

МАГАТЭ сообщило о двух взрывах возле Запорожской АЭС - 06.01.2025, ПРАЙМ

МАГАТЭ сообщило о двух взрывах возле Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о двух взрывах возле Запорожской АЭС, которые прозвучали днем 5 января примерно в то же время,... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T02:20+0300

2025-01-06T02:20+0300

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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о двух взрывах возле Запорожской АЭС, которые прозвучали днем 5 января примерно в то же время, когда произошла атака украинского дрона на тренировочный центр станции. Ранее администрация Запорожской АЭС сообщала, что уникальный тренажерный центр АЭС был атакован украинским дроном, пострадавших и разрушений нет. "Прилет" дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса "Г" учебно-тренировочного центра ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, уточняли на станции. Согласно заявлению, опубликованном на сайте МАГАТЭ, сотрудники агентства, размещенные на ЗАЭС, слышали два громких взрыва, раздавшихся снаружи станции примерно в 12.45 и 15.45 мск воскресенья. "Сотрудники МАГАТЭ сегодня сообщили о громких взрывах вблизи Запорожской АЭС, что совпало с сообщениями об атаке беспилотника на учебный центр станции", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства. В заявлении добавляется, что МАГАТЭ еще не смогло подтвердить наличие каких-либо повреждений в результате взрывов. "Команда МАГАТЭ также сообщила, что слышала пулеметную стрельбу, раздающуюся с площадки (станции - ред.) несколько раз", - добавляется на сайте МАГАТЭ. Агентство со ссылкой на находящихся на ЗАЭС сотрудников МАГАТЭ добавляет, что интенсивность военных действий в районе станции, включая многочисленные взрывы на разном расстоянии от объекта, усилилась "за последние 24 часа". ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

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