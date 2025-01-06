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Китай смог заменить для России марокканские мандарины, но не турецкие

Китай смог заменить для России марокканские мандарины, но не турецкие - 06.01.2025, ПРАЙМ

Китай смог заменить для России марокканские мандарины, но не турецкие

Китайские мандарины в прошлом году смогли заменить для России марокканские, но не смогли турецкие, на фоне снижения поставок из этих двух стран, однако несмотря | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T08:27+0300

2025-01-06T08:27+0300

2025-01-06T08:27+0300

экономика

мандарины

китай

россия

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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Китайские мандарины в прошлом году смогли заменить для России марокканские, но не смогли турецкие, на фоне снижения поставок из этих двух стран, однако несмотря на это Турция все еще главный источник цитрусовых для РФ с долей в 36%, следует из расчетов РИА Новости по открытым данным и данным "Руспродсоюза". Так, по итогам девяти месяцев 2024 года в РФ было ввезено более 320 тысяч тонн мандаринов. Больше всего из них прибыло из Турции - 126 тысяч тонн, они заняли долю в 36% от всего импорта мандаринов Россией, а также ЮАР - 58 тысяч тонн (17%), Египта - 52 тысячи тонн (15%) и Китая - 37 тысяч тонн (11%). Замкнула пятерку Абхазия с объемом поставок в примерно 27 тысяч тонн (8%). В десятку крупнейших поставщиков мандаринов россиянам вошли Марокко - 17 тысяч тонн (5%), Грузия - 11 тысяч (3%), Аргентина - 9 тысяч (3%), Пакистан - 4 тысячи (1%) и Израиль - 2 тысячи (1%). При этом в абсолютном выражении сильнее всего упал импорт из основных стран-поставщиков мандаринов России - Турции и Марокко. Снижение составило 27 тысяч (-18%) и 23 тысячи тонн (-55%) соответственно. Несмотря на то, что в этом году Россия заметно нарастила покупки мандаринов из ряда стан, этого объема не хватило, чтобы заместить выпавшие поставки. Однако прирост покупок в Китае на почти 37 тысяч тонн (рост втрое), смог компенсировать сокращение поставок марокканских мандаринов. Суммарно снижение импорта мандаринов составило 67 тысяч тонн, тогда как прирост - почти 50 тысяч тонн. Кроме Турции и Марокко импорт снизился из, например, Египта, Пакистана, Израиля, Азербайджана и Уругвая. А кроме КНР вырос из Аргентины, Грузии, ЮАР и Киргизии. Самый дорогой импорт среди стран-лидеров по поставкам в Россию оказался из Египта - 112 рублей за килограмм по итогам первых девяти месяцев 2024 года против 78 рублей годом ранее. На втором месте по стоимости расположились китайские мандарины - 87 рублей против 99 рублей. Наименьшим в прошлом году был показатель для марокканских мандаринов - 40 рублей, как и в 2023 году, и турецких - 50 рублей после 57 рублей в среднем за килограмм. В среднем по всем странам стоимость ввоза одного килограмма за этот период составила 85 рублей за килограмм.

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китай

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мандарины, китай, россия