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Правительство выделит допсубсидию для железнодорожного машиностроения

Правительство выделит допсубсидию для железнодорожного машиностроения - 06.01.2025, ПРАЙМ

Правительство выделит допсубсидию для железнодорожного машиностроения

Правительство РФ предоставит дополнительную субсидию для железнодорожного машиностроения, чтобы корректировка инвестпрограммы РЖД не отразилась негативно на... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T10:07+0300

2025-01-06T10:07+0300

2025-01-06T10:07+0300

экономика

правительство рф

железнодорожные перевозки

железная дорога

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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ предоставит дополнительную субсидию для железнодорожного машиностроения, чтобы корректировка инвестпрограммы РЖД не отразилась негативно на загрузке предприятий, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "По поручению председателя правительства я провел совещание с ведомствами, РЖД и производителями. Мы пришли к договоренности, что предоставим дополнительную субсидию со стороны правительства. Она поможет сверстать производственные планы по локомотивам таким образом, чтобы корректировка инвестпрограммы РЖД не отразилась негативно на загрузке предприятий. Это было согласовано и производителями, и РЖД, и Минтрансом", - сказал Мантуров. В конце декабря РЖД сообщали, что совет директоров компании утвердил инвестпрограмму компании на 2025 год в размере 890,9 миллиарда рублей. Вопрос о корректировке инвестпрограммы и финплана РЖД на 2024 год и их утверждении на 2025 год выносился на совет директоров компании 26 декабря. Инвестиции в обновление подвижного состава составят 257,2 миллиарда рублей. Планируется приобрести 400 новых локомотивов и 239 вагонов моторвагонного подвижного состава. Инвестпрограмма РЖД на 2024 год, по последним озвученным официальным данным, составляла рекордные за всю историю компании 1,2 триллиона рублей.

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правительство рф, железнодорожные перевозки, железная дорога