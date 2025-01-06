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Маск высказался о значении победы Трампа для цивилизации - 06.01.2025, ПРАЙМ
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Маск высказался о значении победы Трампа для цивилизации
Маск высказался о значении победы Трампа для цивилизации - 06.01.2025, ПРАЙМ
Маск высказался о значении победы Трампа для цивилизации
Если бы республиканец Дональд Трамп не одержал победу на выборах президента США, то цивилизация была бы потеряна, считает американский бизнесмен Илон Маск. | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T12:06+0300
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выборы в сша
илон маск
дональд трамп
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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Если бы республиканец Дональд Трамп не одержал победу на выборах президента США, то цивилизация была бы потеряна, считает американский бизнесмен Илон Маск. "Если бы на этих выборах не победил Дональд Трамп, цивилизация была бы потеряна", - написал он в принадлежащей ему соцсети X. На выборах президента 5 ноября 2024 года Трамп победил кандидата от демократов, действующего вице-президента Камалу Харрис. Ранее он уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. В 2020 году он также выдвигался от республиканцев, но проиграл нынешнему президенту - демократу Джо Байдену. Инаугурация Трампа пройдет 20 января.
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илон маск, дональд трамп, сша
Выборы в США, Илон Маск, Дональд Трамп, США
12:06 06.01.2025
 
Маск высказался о значении победы Трампа для цивилизации

Маск: если бы Трамп не победил на выборах, то цивилизация была бы потеряна

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Если бы республиканец Дональд Трамп не одержал победу на выборах президента США, то цивилизация была бы потеряна, считает американский бизнесмен Илон Маск.
"Если бы на этих выборах не победил Дональд Трамп, цивилизация была бы потеряна", - написал он в принадлежащей ему соцсети X.
На выборах президента 5 ноября 2024 года Трамп победил кандидата от демократов, действующего вице-президента Камалу Харрис. Ранее он уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. В 2020 году он также выдвигался от республиканцев, но проиграл нынешнему президенту - демократу Джо Байдену. Инаугурация Трампа пройдет 20 января.
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Выборы в СШАИлон МаскДональд ТрампСША
 
 
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