https://1prime.ru/20250106/moldaviya-854052936.html
В ЕС проведут встречу с властями Молдавии по газоснабжению Приднестровья
В ЕС проведут встречу с властями Молдавии по газоснабжению Приднестровья - 06.01.2025, ПРАЙМ
В ЕС проведут встречу с властями Молдавии по газоснабжению Приднестровья
ЕС в курсе критической ситуации с газоснабжением Приднестровья, проведет на неделе техническую встречу с представителями Кишинева, сообщила на брифинге в... | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T15:52+0300
2025-01-06T15:52+0300
2025-01-06T15:52+0300
энергетика
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БРЮССЕЛЬ, 6 янв – ПРАЙМ. ЕС в курсе критической ситуации с газоснабжением Приднестровья, проведет на неделе техническую встречу с представителями Кишинева, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконеен. "Мы знаем о критической ситуации, сложившейся в Приднестровье, поддерживаем контакты с молдавскими властями для урегулирования последствий прекращения поставок российского газа. Мы оказываем поддержку Молдавии все последние годы, в этой связи была создана рабочая группа, которая провела встречу 18 декабря. На этой неделе состоится встреча на техническом уровне", - сообщила представитель ЕК. Она добавила, что в ЕС "провели работу" для "облегчения взаимодействия с операторами энергосетей" для обеспечения увеличения поставок электричества "при необходимости". "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. В понедельник глава правительства непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) Александр Розенберг сообщил, что 122 населенных пункта отключены от газоснабжения. Ранее вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что жителям Приднестровья в случае полного прекращения поставок дешевого российского газа через территорию Украины придется выбирать между смертью от холода из-за невозможности обеспечить выработку тепла и электроэнергии или от голода - из-за высоких цен на энергоресурсы из ЕС. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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молдавия, ес, приднестровье, газ, электроэнергия
Энергетика, МОЛДАВИЯ, ЕС, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Газ, электроэнергия
В ЕС проведут встречу с властями Молдавии по газоснабжению Приднестровья
В Евросоюзе проведут встречу с властями Молдавии по газоснабжению Приднестровья
БРЮССЕЛЬ, 6 янв – ПРАЙМ. ЕС в курсе критической ситуации с газоснабжением Приднестровья, проведет на неделе техническую встречу с представителями Кишинева, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконеен.
"Мы знаем о критической ситуации, сложившейся в Приднестровье, поддерживаем контакты с молдавскими властями для урегулирования последствий прекращения поставок российского газа. Мы оказываем поддержку Молдавии все последние годы, в этой связи была создана рабочая группа, которая провела встречу 18 декабря. На этой неделе состоится встреча на техническом уровне", - сообщила представитель ЕК.
Она добавила, что в ЕС "провели работу" для "облегчения взаимодействия с операторами энергосетей" для обеспечения увеличения поставок электричества "при необходимости".
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"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
В понедельник глава правительства непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) Александр Розенберг сообщил, что 122 населенных пункта отключены от газоснабжения.
Ранее вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что жителям Приднестровья в случае полного прекращения поставок дешевого российского газа через территорию Украины придется выбирать между смертью от холода из-за невозможности обеспечить выработку тепла и электроэнергии или от голода - из-за высоких цен на энергоресурсы из ЕС.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.