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Раскрыто, на сколько в маркетплейсах РФ куплено обогревателей в конце года

Раскрыто, на сколько в маркетплейсах РФ куплено обогревателей в конце года - 06.01.2025, ПРАЙМ

Раскрыто, на сколько в маркетплейсах РФ куплено обогревателей в конце года

Российские покупатели приобрели на маркетплейсах Wildberries и Ozon в конце 2024 года системы отопления, котлы, тепловые пушки, дизельные обогреватели и другие... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T15:43+0300

2025-01-06T15:43+0300

2025-01-06T15:43+0300

экономика

обогреватели

маркетплейс

интернет-торговля

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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Российские покупатели приобрели на маркетплейсах Wildberries и Ozon в конце 2024 года системы отопления, котлы, тепловые пушки, дизельные обогреватели и другие отопительные приборы на 1,3 миллиарда рублей, подсчитали для РИА Новости в сервисе аналитики Moneyplace (входит в экосистему "Контур"). "За последние два месяца 2024 года на маркетплейсах Wildberries и Ozon россияне потратили на приборы для обогрева помещений 1,3 миллиарда рублей. Это на 37% выше аналогичных затрат прошлого года", - говорится в отчете. Там отмечается, что основную долю покупок занимают обогреватели - портативные или работающие от сети – их приобрели на общую сумму 867 миллионов рублей. Сумма продаж тепловентиляторов составили 21 миллион рублей, рост продаж составил 47%. Также популярны у россиян электрокамины – их приобрели на 198 миллионов рублей, спрос вырос на 37%. "Высокий рост продаж на маркетплейсах в 2024 году показали тепловые пушки. Их купили в два раза больше, чем в 2023 году – на общую сумму 129 миллионов рублей. Конвекторов со складов маркетплейсов продали на 98 миллионов рублей, что на 20% больше, чем в 2023 году. Для частных домов покупают котлы отопления, а для магазинов приобретают тепловые завесы. Для местного обогрева пола используют коврики с подогревом – рост спроса на них составил 59%, а сумма продаж – 25,8 миллиона рублей", - отметила аналитик компании Анастасия Романова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

обогреватели, маркетплейс, интернет-торговля