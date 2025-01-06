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Чехия потратила на оборону в 2024 году более двух процентов ВВП, пишут СМИ
Чехия потратила на оборону в 2024 году более двух процентов ВВП, пишут СМИ - 06.01.2025, ПРАЙМ
Чехия потратила на оборону в 2024 году более двух процентов ВВП, пишут СМИ
Чехия в минувшем году израсходовала на оборонные нужды 2,09% ВВП, чем выполнила критерий НАТО, предполагающий ежегодное расходование государств-членов альянса... | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T16:02+0300
2025-01-06T16:02+0300
2025-01-06T16:02+0300
чехия
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ПРАГА, 6 янв – ПРАЙМ. Чехия в минувшем году израсходовала на оборонные нужды 2,09% ВВП, чем выполнила критерий НАТО, предполагающий ежегодное расходование государств-членов альянса на оборону не менее 2% ВВП, сообщило в понедельник издание České noviny со ссылкой на данные минобороны. "Чехия выполнила свое обязательство потратить в 2024 году не менее 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону. По данным военного ведомства, в прошлом году на оборону было потрачено 166,8 миллиарда крон (около 6,8 миллиарда долларов), что составляет 2,09% ВВП", - говорится в сообщении. Как отметили в минобороны, окончательная оценка использования оборонных расходов остается за штаб-квартирой НАТО, итоговый результат должен быть известен во втором квартале этого года. В 2024 году чешское военное ведомство продолжило осуществлять крупные военные закупки, например, заключило контракты на приобретение 14 танков Leopard 2A4 на сумму 3,98 миллиарда крон (около 163 миллионов долларов) или двух транспортных самолетов Embraer C-390 на сумму 11,3 миллиарда крон (около 453 миллионов долларов).
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чехия, нато, ввп, расходы на оборону
ЧЕХИЯ, НАТО, ВВП, расходы на оборону
Чехия потратила на оборону в 2024 году более двух процентов ВВП, пишут СМИ
České noviny: Чехия в 2024 году потратила на оборону 2,09% ВВП
ПРАГА, 6 янв – ПРАЙМ. Чехия в минувшем году израсходовала на оборонные нужды 2,09% ВВП, чем выполнила критерий НАТО, предполагающий ежегодное расходование государств-членов альянса на оборону не менее 2% ВВП, сообщило в понедельник издание České noviny со ссылкой на данные минобороны.
"Чехия выполнила свое обязательство потратить в 2024 году не менее 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону. По данным военного ведомства, в прошлом году на оборону было потрачено 166,8 миллиарда крон (около 6,8 миллиарда долларов), что составляет 2,09% ВВП", - говорится в сообщении.
Как отметили в минобороны, окончательная оценка использования оборонных расходов остается за штаб-квартирой НАТО, итоговый результат должен быть известен во втором квартале этого года.
В 2024 году чешское военное ведомство продолжило осуществлять крупные военные закупки, например, заключило контракты на приобретение 14 танков Leopard 2A4 на сумму 3,98 миллиарда крон (около 163 миллионов долларов) или двух транспортных самолетов Embraer C-390 на сумму 11,3 миллиарда крон (около 453 миллионов долларов).
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