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Россиян предупредили о мошенниках, наживающихся на испытаниях онковакцины - 06.01.2025, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о мошенниках, наживающихся на испытаниях онковакцины
Россиян предупредили о мошенниках, наживающихся на испытаниях онковакцины - 06.01.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о мошенниках, наживающихся на испытаниях онковакцины
Гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн предупредил о мошеннической схеме, которая заключается в предложении за... | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T21:09+0300
2025-01-06T21:10+0300
россия
telegram
мошенничество
онкология
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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн предупредил о мошеннической схеме, которая заключается в предложении за плату якобы поучаствовать во "втором этапе" клинических испытаний онковакцины "Энтеромикс". По его словам, в последнее время начали поступать сообщения о мошеннической активности в Telegram. "Якобы от моего имени и от имени сотрудников НМИЦ радиологии пациентам приходят сообщения с предложением участия во "втором этапе" клинических испытаний онковакцины "Энтеромикс", — написал Каприн в своем Telegram-канале. Он отметил, что мошенники требуют плату за участие, консультации или якобы ускорение процесса отбора. Каприн подчеркнул, что все этапы участия в клинических исследованиях являются строго бесплатными, никаких "ускоренный процессов" через мессенджеры или социальные сети организовано быть не может. Ни он, ни сотрудники НМИЦ радиологии никогда не пишут личные сообщения пациентам, все официальные уведомления и приглашения проводятся через утвержденные каналы связи, указанные в анкете пациента, добавил онколог. Ранее сообщалось о начале отбора кандидатов на участие в клиническом исследовании вакцины "Энтеромикс". Через несколько дней набор приостановили из-за большого числа запросов. Каприн сообщал, что будут новые волны набора. Препарат "Энтеромикс" разработали в НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с ИМБ имени Энгельгардта РАН.
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россия, telegram, мошенничество, онкология
РОССИЯ, Telegram, мошенничество, онкология
21:09 06.01.2025 (обновлено: 21:10 06.01.2025)
 
Россиян предупредили о мошенниках, наживающихся на испытаниях онковакцины

Онколог Каприн: мошенники наживаются на испытаниях онковакцины "Энтеромикс"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн предупредил о мошеннической схеме, которая заключается в предложении за плату якобы поучаствовать во "втором этапе" клинических испытаний онковакцины "Энтеромикс".
По его словам, в последнее время начали поступать сообщения о мошеннической активности в Telegram.
"Якобы от моего имени и от имени сотрудников НМИЦ радиологии пациентам приходят сообщения с предложением участия во "втором этапе" клинических испытаний онковакцины "Энтеромикс", — написал Каприн в своем Telegram-канале.
Он отметил, что мошенники требуют плату за участие, консультации или якобы ускорение процесса отбора.
Каприн подчеркнул, что все этапы участия в клинических исследованиях являются строго бесплатными, никаких "ускоренный процессов" через мессенджеры или социальные сети организовано быть не может. Ни он, ни сотрудники НМИЦ радиологии никогда не пишут личные сообщения пациентам, все официальные уведомления и приглашения проводятся через утвержденные каналы связи, указанные в анкете пациента, добавил онколог.
Ранее сообщалось о начале отбора кандидатов на участие в клиническом исследовании вакцины "Энтеромикс". Через несколько дней набор приостановили из-за большого числа запросов. Каприн сообщал, что будут новые волны набора.
Препарат "Энтеромикс" разработали в НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с ИМБ имени Энгельгардта РАН.
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