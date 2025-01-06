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В Приднестровье увеличили веерные отключения электричества

В Приднестровье увеличили веерные отключения электричества - 06.01.2025, ПРАЙМ

В Приднестровье увеличили веерные отключения электричества

В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) увеличили веерные отключения электроэнергии до 8 часов в сутки. Об этом сообщило в понедельник... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T20:59+0300

2025-01-06T20:59+0300

2025-01-06T20:59+0300

приднестровье

электроэнергия

веерные отключения электричества

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ТИРАСПОЛЬ, 6 янв - ПРАЙМ. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) увеличили веерные отключения электроэнергии до 8 часов в сутки. Об этом сообщило в понедельник правительство ПМР в Telegram-канале. Отмечается, что в Приднестровье с 7 января веерные отключения электроэнергии будут производиться дважды в сутки по 4 часа. Причиной пересмотра графика стал дисбаланс потребления и выработки энергоресурса, сказано в сообщении.Правительство ПМР также пояснило, что объема вырабатываемой энергии не хватает на покрытие потребления. Также отмечается, что новый режим подачи электроэнергии позволит довести уровень энергопотребления до того уровня, который могут обеспечить генерирующие объекты, и снизить аварийность на сетях из-за частой эксплуатации силового оборудования. В конце декабря "Газпром" предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, которое существенно нарушает условия действующего контракта. Помимо прочего, "Газпром" с 8.00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Украинские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами. Из-за этого в Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".

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приднестровье, электроэнергия, веерные отключения электричества