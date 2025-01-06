https://1prime.ru/20250106/peregovory-854054258.html

Макрон призвал Вашингтон убедить Москву сесть за стол переговоров

Макрон призвал Вашингтон убедить Москву сесть за стол переговоров - 06.01.2025, ПРАЙМ

Макрон призвал Вашингтон убедить Москву сесть за стол переговоров

Вашингтону следует помочь "убедить Россию" сесть за стол переговоров для урегулирования украинского конфликта, заявил в ходе выступления президент Франции... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T16:47+0300

2025-01-06T16:47+0300

2025-01-06T16:47+0300

политика

эммануэль макрон

сша

дональд трамп

россия

украина

переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322362_0:98:2646:1586_1920x0_80_0_0_4a85745215c57e5cd90df8c0a0130a78.jpg

ПАРИЖ, 6 янв – ПРАЙМ. Вашингтону следует помочь "убедить Россию" сесть за стол переговоров для урегулирования украинского конфликта, заявил в ходе выступления президент Франции Эммануэль Макрон. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.По словам Макрона США должны помочь, "чтобы изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров". Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп ранее обещал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров. Также он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт в течение одного дня. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход Вашингтона к конфликту на Украине, а также называл Владимира Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Трамп 22 декабря заявил, что будет ждать встречи с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал конфликт "ужасным" и вновь повторил, что если бы он был президентом США вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого конфликта бы не произошло. Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом и отметил, что если такая встреча состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.

https://1prime.ru/20250106/putin-854047803.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эммануэль макрон, сша, дональд трамп, россия, украина, переговоры