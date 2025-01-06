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Макрон призвал Вашингтон убедить Москву сесть за стол переговоров - 06.01.2025, ПРАЙМ
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Макрон призвал Вашингтон убедить Москву сесть за стол переговоров
Макрон призвал Вашингтон убедить Москву сесть за стол переговоров - 06.01.2025, ПРАЙМ
Макрон призвал Вашингтон убедить Москву сесть за стол переговоров
Вашингтону следует помочь "убедить Россию" сесть за стол переговоров для урегулирования украинского конфликта, заявил в ходе выступления президент Франции... | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T16:47+0300
2025-01-06T16:47+0300
политика
эммануэль макрон
сша
дональд трамп
россия
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переговоры
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ПАРИЖ, 6 янв – ПРАЙМ. Вашингтону следует помочь "убедить Россию" сесть за стол переговоров для урегулирования украинского конфликта, заявил в ходе выступления президент Франции Эммануэль Макрон. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.По словам Макрона США должны помочь, "чтобы изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров". Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп ранее обещал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров. Также он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт в течение одного дня. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход Вашингтона к конфликту на Украине, а также называл Владимира Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Трамп 22 декабря заявил, что будет ждать встречи с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал конфликт "ужасным" и вновь повторил, что если бы он был президентом США вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого конфликта бы не произошло. Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом и отметил, что если такая встреча состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.
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эммануэль макрон, сша, дональд трамп, россия, украина, переговоры
Политика, Эммануэль Макрон, США, Дональд Трамп, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
16:47 06.01.2025
 
Макрон призвал Вашингтон убедить Москву сесть за стол переговоров

Макрон: США должны убедить Россию сесть за стол переговоров по Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ПАРИЖ, 6 янв – ПРАЙМ. Вашингтону следует помочь "убедить Россию" сесть за стол переговоров для урегулирования украинского конфликта, заявил в ходе выступления президент Франции Эммануэль Макрон. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.
По словам Макрона США должны помочь, "чтобы изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров".
Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп ранее обещал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров. Также он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт в течение одного дня. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход Вашингтона к конфликту на Украине, а также называл Владимира Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
Трамп 22 декабря заявил, что будет ждать встречи с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал конфликт "ужасным" и вновь повторил, что если бы он был президентом США вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого конфликта бы не произошло. Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом и отметил, что если такая встреча состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.
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ПолитикаЭммануэль МакронСШАДональд ТрампРОССИЯУКРАИНАпереговоры
 
 
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