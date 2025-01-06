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Еврокомиссия отменила переговоры по транзиту газа через Украину - 06.01.2025, ПРАЙМ
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Еврокомиссия отменила переговоры по транзиту газа через Украину
Еврокомиссия отменила переговоры по транзиту газа через Украину - 06.01.2025, ПРАЙМ
Еврокомиссия отменила переговоры по транзиту газа через Украину
Еврокомиссия отменила запланированные на 7 января переговоры по транзиту газа через Украину из-за того, что на них не будет представителей Киева. Об этом... | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T19:29+0300
2025-01-06T19:29+0300
политика
ек
словакия
украина
транзит газа через украину
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БРАТИСЛАВА, 6 янв - ПРАЙМ. Еврокомиссия отменила запланированные на 7 января переговоры по транзиту газа через Украину из-за того, что на них не будет представителей Киева. Об этом сообщила канцелярия правительства Словакии. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщал, что на 7 января в Брюсселе намечены консультации ЕК, словацкой и украинской делегаций по вопросу остановленного транзита газа через Украину в Словакию. Согласно информации словацкого кабмина, с учетом того, что украинская сторона не будет участвовать на завтрашних переговорах, ЕК приняла решение встречу отменить. При этом ЕК в сотрудничестве с заинтересованными сторонам "ищет другую дату, когда бы встреча могла состояться", сказано в информации. Отмечается, что главной темой отмененной встречи должна была быть остановка Украиной транзита газа в Словакию. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по территории Украины истек 31 декабря 2024 года. "Газпром" в 2024 году поставил по данному маршруту около 15 миллиардов кубометров газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет. Фицо ранее подтвердил, что Словакия обладает достаточным объемом газа для внутреннего потребления, а цена для словацких домохозяйств в 2025 году расти не будет, главным образом потери страны связаны с невозможностью транспортировать газ, поступающий с Украины, в другие страны Европейского союза. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, так как республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Фицо ранее заявил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. Он также пригрозил Киеву прекращением поставок электроэнергии на Украину и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.
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ек, словакия, украина, транзит газа через украину
Политика, ЕК, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, транзит газа через Украину
19:29 06.01.2025
 
Еврокомиссия отменила переговоры по транзиту газа через Украину

Кабмин Словакии: ЕК отменила встречу по газу из-за отсутствия украинской стороны

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРАТИСЛАВА, 6 янв - ПРАЙМ. Еврокомиссия отменила запланированные на 7 января переговоры по транзиту газа через Украину из-за того, что на них не будет представителей Киева. Об этом сообщила канцелярия правительства Словакии.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщал, что на 7 января в Брюсселе намечены консультации ЕК, словацкой и украинской делегаций по вопросу остановленного транзита газа через Украину в Словакию.
Согласно информации словацкого кабмина, с учетом того, что украинская сторона не будет участвовать на завтрашних переговорах, ЕК приняла решение встречу отменить. При этом ЕК в сотрудничестве с заинтересованными сторонам "ищет другую дату, когда бы встреча могла состояться", сказано в информации.
Отмечается, что главной темой отмененной встречи должна была быть остановка Украиной транзита газа в Словакию.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по территории Украины истек 31 декабря 2024 года. "Газпром" в 2024 году поставил по данному маршруту около 15 миллиардов кубометров газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
Фицо ранее подтвердил, что Словакия обладает достаточным объемом газа для внутреннего потребления, а цена для словацких домохозяйств в 2025 году расти не будет, главным образом потери страны связаны с невозможностью транспортировать газ, поступающий с Украины, в другие страны Европейского союза.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, так как республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Фицо ранее заявил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. Он также пригрозил Киеву прекращением поставок электроэнергии на Украину и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.
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