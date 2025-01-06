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"Решительно отвергнуть". В США предложили новый план по Украине - 06.01.2025, ПРАЙМ
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"Решительно отвергнуть". В США предложили новый план по Украине
"Решительно отвергнуть". В США предложили новый план по Украине - 06.01.2025, ПРАЙМ
"Решительно отвергнуть". В США предложили новый план по Украине
Вашингтону не следует принимать участие в украинском конфликте, так как это противоречит его интересам, пишет издание 19fortyfive. | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T15:56+0300
2025-01-06T15:56+0300
политика
сша
украина
поддержка украины
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Вашингтону не следует принимать участие в украинском конфликте, так как это противоречит его интересам, пишет издание 19fortyfive.По мнению авторов публикации, главным приоритетом США должно стать сохранение позиции невмешательства в продолжающийся конфликт и политика администрации победившего в президентской гонке Дональда Трампа в отношении Украины должна быть направлена на продвижение американских, а не украинских интересов. "Украина никогда не представляла серьезного геополитического интереса для США. &lt;...&gt; Вашингтон должен решительно отвергнуть попытки Украины и Восточной Европы втянуть Америку в нынешний конфликт, сейчас или в будущем", — сказано в материале.Авторы публикации также отметили, что конфликт является значимым лишь для европейцев, поэтому Вашингтону следует полностью переложить на них всю ответственность за поддержку Киева, если мирное соглашение не будет достигнуто. Также отмечается, что страх европейцев перед российской угрозой является безосновательным, потому что Москве это не нужно.
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сша, украина, поддержка украины
Политика, США, УКРАИНА, поддержка Украины
15:56 06.01.2025
 
"Решительно отвергнуть". В США предложили новый план по Украине

19fortyfive: Вашингтону не следует вмешиваться в украинский конфликт

© Unsplash/Maria OswaltВашингтон, США
Вашингтон, США
© Unsplash/Maria Oswalt
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Вашингтону не следует принимать участие в украинском конфликте, так как это противоречит его интересам, пишет издание 19fortyfive.
По мнению авторов публикации, главным приоритетом США должно стать сохранение позиции невмешательства в продолжающийся конфликт и политика администрации победившего в президентской гонке Дональда Трампа в отношении Украины должна быть направлена на продвижение американских, а не украинских интересов.
"Украина никогда не представляла серьезного геополитического интереса для США. <...> Вашингтон должен решительно отвергнуть попытки Украины и Восточной Европы втянуть Америку в нынешний конфликт, сейчас или в будущем", — сказано в материале.
Авторы публикации также отметили, что конфликт является значимым лишь для европейцев, поэтому Вашингтону следует полностью переложить на них всю ответственность за поддержку Киева, если мирное соглашение не будет достигнуто.
Также отмечается, что страх европейцев перед российской угрозой является безосновательным, потому что Москве это не нужно.
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