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В ПМР прокомментировали заявления о предложении помощи от Молдавии
В ПМР прокомментировали заявления о предложении помощи от Молдавии - 06.01.2025, ПРАЙМ
В ПМР прокомментировали заявления о предложении помощи от Молдавии
Молдавия не предлагала никакой помощи Приднестровью из-за энергокризиса, заявил в понедельник глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР)... | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T16:04+0300
2025-01-06T16:04+0300
2025-01-06T16:04+0300
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ТИРАСПОЛЬ, 6 янв - ПРАЙМ. Молдавия не предлагала никакой помощи Приднестровью из-за энергокризиса, заявил в понедельник глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома". "Сейчас идет много какой-то информации о том, что якобы Молдова желает нам помочь и мы отказываемся от помощи. Ложь все это! Ложь. Никаких предложений в адрес президента ПМР о помощи со стороны Молдовы, либо там от других государств не поступало на сегодняшний день. Их нет", - сказал Красносельский, слова которого приводит его пресс-служба. Лидер Приднестровья также отметил, что Тирасполь неоднократно обращался к Молдавии за помощью по различным вопросам. "Чтобы они не блокировали экспортно-импортные операции нашим юридическим лицам, чтобы они открыли счета в банках нашим предпринимателям, чтобы не держали на границах по месяцу, по два наши товары, завозили медикаменты, сюда и так далее. И что? Хоть раз что-то было решено со стороны Молдовы? Нет! Одна пропаганда. Молдова ничего Приднестровью не даст. Это не их цель. Их цель – это удушение", - отметил Красносельский. Он также обратил внимание на то, что вокруг темы энергокризиса в Приднестровье сейчас "много спекуляций". По его словам, этим занимаются противники Приднестровья. "Сейчас, конечно, энергокризис. Я хочу ещё раз напомнить, что результат неподачи газа в Приднестровье со стороны Российской Федерации является следствием нерасчёта по долгам со стороны "Молдовагаза", не "Тираспольтрансгаз-Приднестровья", а "Молдовагаза". И все эти хитрые схемы непроведения аудита, а потом истечение сроков давности, и мы вам ничего не должны", - добавил Красносельский. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике 11 декабря в связи с энергокризисом было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
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молдавия, приднестровье, помощь
Политика, МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, помощь
В ПМР прокомментировали заявления о предложении помощи от Молдавии
Глава ПМР: Молдавия не предлагала никакой помощи Тирасполю из-за энергокризиса
ТИРАСПОЛЬ, 6 янв - ПРАЙМ. Молдавия не предлагала никакой помощи Приднестровью из-за энергокризиса, заявил в понедельник глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
Накануне врио главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от "Газпрома".
"Сейчас идет много какой-то информации о том, что якобы Молдова желает нам помочь и мы отказываемся от помощи. Ложь все это! Ложь. Никаких предложений в адрес президента ПМР о помощи со стороны Молдовы, либо там от других государств не поступало на сегодняшний день. Их нет", - сказал Красносельский, слова которого приводит его пресс-служба.
Лидер Приднестровья также отметил, что Тирасполь неоднократно обращался к Молдавии за помощью по различным вопросам. "Чтобы они не блокировали экспортно-импортные операции нашим юридическим лицам, чтобы они открыли счета в банках нашим предпринимателям, чтобы не держали на границах по месяцу, по два наши товары, завозили медикаменты, сюда и так далее. И что? Хоть раз что-то было решено со стороны Молдовы? Нет! Одна пропаганда. Молдова ничего Приднестровью не даст. Это не их цель. Их цель – это удушение", - отметил Красносельский.
Он также обратил внимание на то, что вокруг темы энергокризиса в Приднестровье сейчас "много спекуляций". По его словам, этим занимаются противники Приднестровья.
"Сейчас, конечно, энергокризис. Я хочу ещё раз напомнить, что результат неподачи газа в Приднестровье со стороны Российской Федерации является следствием нерасчёта по долгам со стороны "Молдовагаза", не "Тираспольтрансгаз-Приднестровья", а "Молдовагаза". И все эти хитрые схемы непроведения аудита, а потом истечение сроков давности, и мы вам ничего не должны", - добавил Красносельский.
В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике 11 декабря в связи с энергокризисом было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
В ЕС проведут встречу с властями Молдавии по газоснабжению Приднестровья