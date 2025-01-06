Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ближайшие две недели". На Западе прокомментировали новые провокации Киева - 06.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250106/provokatsii-854052251.html
"Ближайшие две недели". На Западе прокомментировали новые провокации Киева
"Ближайшие две недели". На Западе прокомментировали новые провокации Киева - 06.01.2025, ПРАЙМ
"Ближайшие две недели". На Западе прокомментировали новые провокации Киева
Период ближайших двух недель перед уходом администрации президента США Джо Байдена может стать очень опасным на фоне провокационных действий Киева, считает... | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T15:41+0300
2025-01-06T15:41+0300
политика
украина
запад
владимир зеленский
всу
джо байден
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847677146_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_b5931d66aa7a02b34c1f456078a94244.jpg
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Период ближайших двух недель перед уходом администрации президента США Джо Байдена может стать очень опасным на фоне провокационных действий Киева, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Об этом он заявил в эфире телеканала Wion.По его мнению, нависшая опасность возникла из-за намерения Владимира Зеленского продолжать боевые действия, о чем свидетельствуют применение Киевом ракет ATACMS и попытки ВСУ контратаковать в Курской области."Он (Зеленский. — Прим. ред.) все еще хочет продолжить войну, &lt;...&gt; потому что сохраняет пессимизм к миру. &lt;...&gt; Это очень опасное время. Мы также видим, что Украина начала новую массированную контратаку в Курской области, &lt;...&gt; чтобы усложнить мирные усилия Трампа", — отметил Дизен.В воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка войск "Север" отразила две контратаки штурмовых групп украинских войск на Курском направлении. В субботу в Минобороны сообщили об отражении комплексами ПВО С-400 и "Панцирь-СМ" атаки ракет ATACMS.
https://1prime.ru/20250106/vsu-854044033.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847677146_104:0:2379:1706_1920x0_80_0_0_61f6e862f4f122108a4617267a89cf6e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, запад, владимир зеленский, всу, джо байден
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский, ВСУ, Джо Байден
15:41 06.01.2025
 
"Ближайшие две недели". На Западе прокомментировали новые провокации Киева

Профессор Дизен: ближайшие две недели будут очень опасными из-за действий Киева

© Фото : Public domain/John HamiltonЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
© Фото : Public domain/John Hamilton
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Период ближайших двух недель перед уходом администрации президента США Джо Байдена может стать очень опасным на фоне провокационных действий Киева, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Об этом он заявил в эфире телеканала Wion.
По его мнению, нависшая опасность возникла из-за намерения Владимира Зеленского продолжать боевые действия, о чем свидетельствуют применение Киевом ракет ATACMS и попытки ВСУ контратаковать в Курской области.
"Он (Зеленский. — Прим. ред.) все еще хочет продолжить войну, <...> потому что сохраняет пессимизм к миру. <...> Это очень опасное время. Мы также видим, что Украина начала новую массированную контратаку в Курской области, <...> чтобы усложнить мирные усилия Трампа", — отметил Дизен.
В воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка войск "Север" отразила две контратаки штурмовых групп украинских войск на Курском направлении. В субботу в Минобороны сообщили об отражении комплексами ПВО С-400 и "Панцирь-СМ" атаки ракет ATACMS.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
В США удивились странному решению в ВСУ на фоне нехватки солдат
13:47
 
ПолитикаУКРАИНАЗАПАДВладимир ЗеленскийВСУДжо Байден
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала