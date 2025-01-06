https://1prime.ru/20250106/provokatsii-854052251.html

"Ближайшие две недели". На Западе прокомментировали новые провокации Киева

"Ближайшие две недели". На Западе прокомментировали новые провокации Киева - 06.01.2025, ПРАЙМ

"Ближайшие две недели". На Западе прокомментировали новые провокации Киева

Период ближайших двух недель перед уходом администрации президента США Джо Байдена может стать очень опасным на фоне провокационных действий Киева, считает... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T15:41+0300

2025-01-06T15:41+0300

2025-01-06T15:41+0300

политика

украина

запад

владимир зеленский

всу

джо байден

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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Период ближайших двух недель перед уходом администрации президента США Джо Байдена может стать очень опасным на фоне провокационных действий Киева, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Об этом он заявил в эфире телеканала Wion.По его мнению, нависшая опасность возникла из-за намерения Владимира Зеленского продолжать боевые действия, о чем свидетельствуют применение Киевом ракет ATACMS и попытки ВСУ контратаковать в Курской области."Он (Зеленский. — Прим. ред.) все еще хочет продолжить войну, <...> потому что сохраняет пессимизм к миру. <...> Это очень опасное время. Мы также видим, что Украина начала новую массированную контратаку в Курской области, <...> чтобы усложнить мирные усилия Трампа", — отметил Дизен.В воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка войск "Север" отразила две контратаки штурмовых групп украинских войск на Курском направлении. В субботу в Минобороны сообщили об отражении комплексами ПВО С-400 и "Панцирь-СМ" атаки ракет ATACMS.

https://1prime.ru/20250106/vsu-854044033.html

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украина, запад, владимир зеленский, всу, джо байден