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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - 06.01.2025, ПРАЙМ

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР выпустила одну, как предполагается, баллистическую ракету средней дальности из района Пхеньяна в сторону Японского моря, сообщает Ренхап со ссылкой на... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T08:43+0300

2025-01-06T08:43+0300

2025-01-06T08:58+0300

кндр

ракета

южная корея

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СЕУЛ, 6 янв - ПРАЙМ. КНДР выпустила одну, как предполагается, баллистическую ракету средней дальности из района Пхеньяна в сторону Японского моря, сообщает Ренхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Республики Корея (ОКНШ). КНДР впервые в этом году произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Военные Южной Кореи зафиксировали запуск одной ракеты из района Пхеньяна около полудня по местному времени. "Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря", - говорится в сообщении военного ведомства. Проводится анализ дальности полета ракеты и других параметров. "Военные усилили наблюдение и контроль в рамках подготовки к возможным дальнейшим запускам, тесно обмениваются информацией о северокорейских баллистических ракетах с США и Японией, а также поддерживают состояние полной боевой готовности", - сообщили в ОКНШ. Агентство отмечает, что запуск баллистической ракеты КНДР стал первым в текущем году и произошел спустя два месяца после запуска баллистической ракеты малой дальности (SRBM) 5 ноября 2024 года.

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кндр, ракета, южная корея