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В РАН назвали главную угрозу для выполнения экономических планов Китая

В РАН назвали главную угрозу для выполнения экономических планов Китая - 06.01.2025, ПРАЙМ

В РАН назвали главную угрозу для выполнения экономических планов Китая

Главная угроза для выполнения экономических планов Пекина - внешние шоки, в частности повышение пошлин, обещанное избранным президентом США Дональдом Трампом,... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T06:17+0300

2025-01-06T06:17+0300

2025-01-06T06:17+0300

экономика

мировая экономика

китай

сша

пекин

дональд трамп

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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Главная угроза для выполнения экономических планов Пекина - внешние шоки, в частности повышение пошлин, обещанное избранным президентом США Дональдом Трампом, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. "У Китая есть потенциал для роста экономики в 2025 году на уровне 5%. Для достижения этой цели китайскому руководству необходимо осуществлять скоординированную стратегию преобразований в условиях стабильности", - пишут авторы доклада. Отмечается, что стратегические решения в сфере социально-экономического развития были приняты еще в 2024 году на 3-м пленуме ЦК КПК 20-го созыва, основной задачей 2025 года станет их претворение в жизнь. "Главной угрозой для выполнения экономических планов Пекина становятся внешние шоки. Обещанное Дональдом Трампом существенное повышение пошлин на все товары, ввозимые в США из КНР, способно нанести чувствительный удар по китайским производителям", - говорится в докладе. В частности, отмечается, что осуществление этой угрозы сократит доходы Китая от экспорта, замедлит темпы роста ВВП, породит дополнительные трудности с обеспечением занятости. Авторы доклада также прогнозируют ужесточение со стороны США и их союзников политики изоляции Китая в сфере передовых технологий. В этой связи они отмечают, что Китай продолжит движение по пути импортозамещения ключевых технологий и расширения производства высокотехнологичной продукции. "Если Трамп выполнит угрозу повысить тарифные барьеры на пути китайского экспорта в США, позитивный внутренний эффект политики экономического стимулирования может быть в значительной мере ослаблен и даже утрачен", - говорится в докладе. Отмечается, что китайские власти приложат все усилия, чтобы не допустить этого, и наиболее вероятным ответом Пекина на действия администрации США станет новый пакет мер по стимулированию экономики. "Его побочными следствиями могут стать чрезмерное смягчение монетарной политики, создание предпосылок для роста инфляции и увеличения внутреннего долга", - пишут авторы доклада. Однако, отмечают они, замедление темпов развития экономики не сделает Китай более сговорчивым и не заставит его пойти на существенные уступки в адрес США. Ранее избранный президент США Дональд Трамп пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Предыдущий президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война" с Пекином. Преемник Трампа, действующий президент Джо Байден, фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, сша, пекин, дональд трамп, джо байден