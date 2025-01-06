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Большинство российских туристов встречают Рождество в поездке по стране

Большинство российских туристов встречают Рождество в поездке по стране - 06.01.2025, ПРАЙМ

Большинство российских туристов встречают Рождество в поездке по стране

Порядка 52% российских туристов на период рождественских праздников, с 6 по 8 января, забронировали отели в городах РФ, почти четверть - в Москве, в топе также... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T16:32+0300

2025-01-06T16:32+0300

2025-01-06T16:32+0300

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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Порядка 52% российских туристов на период рождественских праздников, с 6 по 8 января, забронировали отели в городах РФ, почти четверть - в Москве, в топе также Сочи и Санкт-Петербург, подсчитали для РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. Там уточнили, что проанализировали отельные бронирования клиентов сервиса на период с 6 по 8 января 2025 года. "В этот раз... 52% (туристов - ред.) отправятся в поездки по России (48% год назад), остальные 48% будут праздновать за границей (было 52%)", - рассказали в сервисе. В OneTwoTrip отметили, что самым популярным городом традиционно стала Москва: на столицу приходится 22,3% бронирований внутри страны. "Также многие проведут Рождество в Сочи (14,7% отельных заказов) и Санкт-Петербурге (10,2%)", - говорится в исследовании. Там уточняется, что в топ городов вошли также Казань (там гостиницу на 6-8 января забронировали 4,2% путешественников), Нижний Новгород (3%), Екатеринбург (2,5%), Тула (2,3%), Калининград (2,1%), Владивосток (1,6%) и Владимир (1,5%). Сообщается, что чаще всего в России путешественники выбирают четырёхзвёздочные гостиницы, а средняя стоимость ночи в период рождественских праздников составляет 11 тысяч рублей. Аналитики подчеркнули, что в половине заказов, или 51%, указаны два гостя. В других странах россияне тоже будут отдыхать в основном в четырёхзвёздочных отелях, средний бюджет за номер - 16 тысяч рублей в сутки, рассказали в OneTwoTrip. Больше половины заказов, или 54%, оформлены на двоих гостей. "Больше всего путешественников встретят Рождество в Стамбуле: доля турецкого города составила 7,1%. Много отельных заказов на период праздника также оформлено в Бангкоке (на тайскую столицу пришлось 5,1% бронирований) и Дубае (4,8%). В списке популярных городов для встречи Рождества оказались Паттайя (доля - 3,7%), Минск (2,6%), Будапешт (2,5%), Куала-Лумпур (2,3%), Сингапур (2,1%), Пхукет (2,0%) и Гонконг (1,7%)", - заключили в сервисе.

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россия, туризм, onetwotrip, рождество