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Российский рынок акций умеренно снижается, а рубль растет к юаню
Российский рынок акций умеренно снижается, а рубль растет к юаню - 06.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно снижается, а рубль растет к юаню
Российский рынок акций умеренно снижается, а рубль растет к юаню в середине основных торгов понедельника, следует из данных Мосбиржи. | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T15:05+0300
2025-01-06T15:05+0300
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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается, а рубль растет к юаню в середине основных торгов понедельника, следует из данных Мосбиржи. Индекс Мосбиржи к 14.31 мск снижался на 0,68% - до 2 809,29 пункта. Юань к этому моменту дешевел на 17 копеек - до 13,63 рубля. Мартовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,26% - до 76,71 доллара за баррель. ФИКСАЦИЯ ПРИБЫЛИ "Российский рынок начал второй торговый день 2025 года с продолжения фиксации прибылей, которые инвесторы получили в последнюю неделю 2024 года. В ближайшие недели волатильность может продолжиться, так как впереди ждут данные об инфляции за декабрь, начало президентского срока Дональда Трампа и ожидания по следующему заседанию ЦБ в феврале", - комментирует Никита Степанов из ФГ "Финам". Торги на российских фондовых площадках в понедельник начались снижением, которое к середине дня немного замедлилось, отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "По всей видимости, рынок негативно отреагировал на заявления Белого дома о планах ввести санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть, цена которой превышает потолок, установленный на уровне 60 долларов за баррель. На этом фоне и в преддверии праздничных дней многие биржевые игроки предпочитают выводить средства из акций в кэш", - говорит она. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ В лидеры роста вышли акции "Фармсинтеза" (+21,52%), взлетевшие без новостей - вероятно, на фоне повышенного сезонного спроса на бумаги фармкомпаний, предположила эксперт. В лидерах роста стоимости также префы "Башнефти" (+2,11%), обыкновенные акции НМТП (+0,89%), Московского кредитного банка (+0,79%) и "Фосагро" (+0,59%). В аутсайдерах - акции "Мечела" (префы снижаются на 4,6%, обыкновенные акции - на 2,84%), ПИКа (-4,43%), "Вуш холдинга" (-3,57%), ЛСР (-3,04%), ДВМП (-2,74%). ПРОГНОЗЫ Индекс Мосбиржи завершит день в диапазоне 2800-2850 пунктов, считает Мильчакова. "С технической точки зрения индекс оттолкнулся от уровня поддержки 2800 пунктов. При удержании этого уровня возможен возврат к уровню 2900 пунктов. Однако у индекса остался еще не закрытый гэп на уровне 2650 пунктов. Поэтому возможно снижение до этого уровня", - комментирует Степанов. Эксперт ожидает закрытия рынка в красной зоне.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс, юань
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС, юань
Российский рынок акций умеренно снижается, а рубль растет к юаню
Российский рынок акций снизился на 0,68%, а юань к рублю на 17 копеек
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается, а рубль растет к юаню в середине основных торгов понедельника, следует из данных Мосбиржи.
Индекс Мосбиржи к 14.31 мск снижался на 0,68% - до 2 809,29 пункта.
Юань к этому моменту дешевел на 17 копеек - до 13,63 рубля.
Мартовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,26% - до 76,71 доллара за баррель.
"Российский рынок начал второй торговый день 2025 года с продолжения фиксации прибылей, которые инвесторы получили в последнюю неделю 2024 года. В ближайшие недели волатильность может продолжиться, так как впереди ждут данные об инфляции за декабрь, начало президентского срока Дональда Трампа и ожидания по следующему заседанию ЦБ в феврале", - комментирует Никита Степанов из ФГ "Финам".
Торги на российских фондовых площадках в понедельник начались снижением, которое к середине дня немного замедлилось, отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
"По всей видимости, рынок негативно отреагировал на заявления Белого дома о планах ввести санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть, цена которой превышает потолок, установленный на уровне 60 долларов за баррель. На этом фоне и в преддверии праздничных дней многие биржевые игроки предпочитают выводить средства из акций в кэш", - говорит она.
В лидеры роста вышли акции "Фармсинтеза" (+21,52%), взлетевшие без новостей - вероятно, на фоне повышенного сезонного спроса на бумаги фармкомпаний, предположила эксперт.
В лидерах роста стоимости также префы "Башнефти" (+2,11%), обыкновенные акции НМТП (+0,89%), Московского кредитного банка (+0,79%) и "Фосагро" (+0,59%).
В аутсайдерах - акции "Мечела" (префы снижаются на 4,6%, обыкновенные акции - на 2,84%), ПИКа (-4,43%), "Вуш холдинга" (-3,57%), ЛСР (-3,04%), ДВМП (-2,74%).
Индекс Мосбиржи завершит день в диапазоне 2800-2850 пунктов, считает Мильчакова.
"С технической точки зрения индекс оттолкнулся от уровня поддержки 2800 пунктов. При удержании этого уровня возможен возврат к уровню 2900 пунктов. Однако у индекса остался еще не закрытый гэп на уровне 2650 пунктов. Поэтому возможно снижение до этого уровня", - комментирует Степанов.
Эксперт ожидает закрытия рынка в красной зоне.
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