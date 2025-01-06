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Российский рынок акций снизился на 0,43 процента

Российский рынок акций снизился на 0,43 процента - 06.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился на 0,43 процента

Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии понедельника снизился на 0,43%, следует из данных Московской биржи. | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T19:03+0300

2025-01-06T19:03+0300

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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии понедельника снизился на 0,43%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,43% - до 2816,26 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,43% - до 949,94 пункта. Разная динамика индексов объясняется падением юаня на Мосбирже на 16 копеек - до 13,63 рубля.

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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс