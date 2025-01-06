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Российский рынок акций снизился на 0,43 процента
Российский рынок акций снизился на 0,43 процента - 06.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился на 0,43 процента
Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии понедельника снизился на 0,43%, следует из данных Московской биржи. | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T19:03+0300
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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии понедельника снизился на 0,43%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,43% - до 2816,26 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,43% - до 949,94 пункта. Разная динамика индексов объясняется падением юаня на Мосбирже на 16 копеек - до 13,63 рубля.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций снизился на 0,43 процента
Российский рынок акций по индексу Мосбиржи снизился на 0,43%, до 2816,26 пункта
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии понедельника снизился на 0,43%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,43% - до 2816,26 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,43% - до 949,94 пункта.
Разная динамика индексов объясняется падением юаня на Мосбирже на 16 копеек - до 13,63 рубля.
Названа главная "проигравшая" валюта в международных переводах в SWIFT