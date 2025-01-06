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Российский рынок акций снизился на 0,43 процента - 06.01.2025, ПРАЙМ
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Российский рынок акций снизился на 0,43 процента
Российский рынок акций снизился на 0,43 процента - 06.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился на 0,43 процента
Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии понедельника снизился на 0,43%, следует из данных Московской биржи. | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T19:03+0300
2025-01-06T19:03+0300
экономика
биржевые торги
российский рынок акций
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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии понедельника снизился на 0,43%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,43% - до 2816,26 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,43% - до 949,94 пункта. Разная динамика индексов объясняется падением юаня на Мосбирже на 16 копеек - до 13,63 рубля.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
19:03 06.01.2025
 
Российский рынок акций снизился на 0,43 процента

Российский рынок акций по индексу Мосбиржи снизился на 0,43%, до 2816,26 пункта

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии понедельника снизился на 0,43%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,43% - до 2816,26 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,43% - до 949,94 пункта.
Разная динамика индексов объясняется падением юаня на Мосбирже на 16 копеек - до 13,63 рубля.
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