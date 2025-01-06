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Российский рынок акций умеренно снизился в основную торговую сессию
Российский рынок акций умеренно снизился в основную торговую сессию - 06.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно снизился в основную торговую сессию
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника умеренно снизился, а рубль по итогам торгов вырос к юаню, следует из данных Московской биржи. | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T19:41+0300
2025-01-06T19:41+0300
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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника умеренно снизился, а рубль по итогам торгов вырос к юаню, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,43% - до 2816,26 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,43% - до 949,94 пункта. Разная динамика индексов объясняется падением юаня. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 17 копеек - до 13,62 рубля. АКЦИИ ВНИЗ, РУБЛЬ – ВВЕРХ На российском фондовом рынке в понедельник преобладали колебания индекса Мосбиржи немного ниже уровня предыдущего закрытия. В ходе первого часа торгов индикатор даже опускался ниже психологического уровня 2800 пунктов – впервые в начавшемся году. Однако к завершению сессии индекс Мосбиржи все же остался выше этой отметки. "Индекс Мосбиржи в понедельник открылся ниже уровня пятничного закрытия и затем торговался в умеренном минусе, бенчмарк уходил ниже 2800 пунктов. Причинами негативной динамики мог стать укреплявшийся в течение торгового дня рубль, а также сообщения о новых готовящихся санкциях в отношении российского нефтяного экспорта", - комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Стоимость барреля нефти марки Brent вечером растет на 0,6% - до 76,9 доллара за баррель сорта Brent. Заметнее всего на российском рынке подешевели бумаги ПИКа (-3,9%), "Совкомфлота" (-2,2%), "Самолета" (-1,9%), "Русала" (-1,7%). Сильно выросли бумаги фармацевтических компаний: "Фармсинтеза" (+21,5%), "Артгена" (+16,1%), "Генетико" (+21,6%). Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global связывает это с новостями о вспышке заболеваемости метапневмовирусной инфекцией в Китае. "Некоторые региональные СМИ сообщают, что лекарства против этого заболевания пока нет, однако российские ученые заявляют, что распространяющийся вирус известен в мире. Напомним, что "Артген", один из сегодняшних лидеров роста, известен благодаря вакцине "Бетувакс Cov-2" против COVID-19, созданной в сотрудничестве с непубличной биотехнологической компанией, резидентом "Сколково" "Бетувакс", а "Фармсинтез" производит аналог препарата ремдесивир против коронавирусной инфекции", - поясняет она. Между тем, рубль в ходе сессии торговался в плюсе к юаню, китайская валюта даже ушла ниже уровня закрытия 2024 года. "Вероятно, ситуативное давление на российскую валюту со стороны праздничной сезонности снижается", - комментирует Шепелев. ПРОГНОЗЫ Перед Новым годом рубль оказался сильно перепродан, а сейчас его привлекательность растет, в том числе благодаря высоким процентным ставкам по вкладам, отмечает Мильчакова. По ее мнению, поддержку российской валюте оказывают и оптимистичные ожидания от предстоящих публикаций макростатистики (инфляции и ВВП). "Из внешних факторов, по нашему мнению, укреплению рубля помогает ослабление доллара на ожиданиях, что до инаугурации Дональда Трампа Белый дом примет невыгодные американской экономике решения. На наш взгляд, у рубля есть среднесрочный потенциал укрепления: курс доллара может снизится до 100 рублей", - прогнозирует Мильчакова. В то же время Шепелев ожидает на этой неделе движения биржевого курса юаня в коридоре 13,5-14 рубля, а внебиржевого курса доллара – в диапазоне 100-105 рублей. Что касается российского рынка акций, то эксперт ожидает колебания индекса Мосбиржи 8 января в рамках 2750-2850 пунктов.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций умеренно снизился в основную торговую сессию
Российский рынок акций в понедельник снизился, а рубль вырос к юаню на Мосбирже
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника умеренно снизился, а рубль по итогам торгов вырос к юаню, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,43% - до 2816,26 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,43% - до 949,94 пункта. Разная динамика индексов объясняется падением юаня.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 17 копеек - до 13,62 рубля.
АКЦИИ ВНИЗ, РУБЛЬ – ВВЕРХ
На российском фондовом рынке в понедельник преобладали колебания индекса Мосбиржи немного ниже уровня предыдущего закрытия. В ходе первого часа торгов индикатор даже опускался ниже психологического уровня 2800 пунктов – впервые в начавшемся году. Однако к завершению сессии индекс Мосбиржи все же остался выше этой отметки.
"Индекс Мосбиржи в понедельник открылся ниже уровня пятничного закрытия и затем торговался в умеренном минусе, бенчмарк уходил ниже 2800 пунктов. Причинами негативной динамики мог стать укреплявшийся в течение торгового дня рубль, а также сообщения о новых готовящихся санкциях в отношении российского нефтяного экспорта", - комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций".
Стоимость барреля нефти марки Brent вечером растет на 0,6% - до 76,9 доллара за баррель сорта Brent.
Заметнее всего на российском рынке подешевели бумаги ПИКа (-3,9%), "Совкомфлота" (-2,2%), "Самолета" (-1,9%), "Русала" (-1,7%).
Сильно выросли бумаги фармацевтических компаний: "Фармсинтеза" (+21,5%), "Артгена" (+16,1%), "Генетико" (+21,6%). Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global связывает это с новостями о вспышке заболеваемости метапневмовирусной инфекцией в Китае.
"Некоторые региональные СМИ сообщают, что лекарства против этого заболевания пока нет, однако российские ученые заявляют, что распространяющийся вирус известен в мире. Напомним, что "Артген", один из сегодняшних лидеров роста, известен благодаря вакцине "Бетувакс Cov-2" против COVID-19, созданной в сотрудничестве с непубличной биотехнологической компанией, резидентом "Сколково" "Бетувакс", а "Фармсинтез" производит аналог препарата ремдесивир против коронавирусной инфекции", - поясняет она.
Между тем, рубль в ходе сессии торговался в плюсе к юаню, китайская валюта даже ушла ниже уровня закрытия 2024 года. "Вероятно, ситуативное давление на российскую валюту со стороны праздничной сезонности снижается", - комментирует Шепелев.
Перед Новым годом рубль оказался сильно перепродан, а сейчас его привлекательность растет, в том числе благодаря высоким процентным ставкам по вкладам, отмечает Мильчакова. По ее мнению, поддержку российской валюте оказывают и оптимистичные ожидания от предстоящих публикаций макростатистики (инфляции и ВВП).
"Из внешних факторов, по нашему мнению, укреплению рубля помогает ослабление доллара на ожиданиях, что до инаугурации Дональда Трампа Белый дом примет невыгодные американской экономике решения. На наш взгляд, у рубля есть среднесрочный потенциал укрепления: курс доллара может снизится до 100 рублей", - прогнозирует Мильчакова.
В то же время Шепелев ожидает на этой неделе движения биржевого курса юаня в коридоре 13,5-14 рубля, а внебиржевого курса доллара – в диапазоне 100-105 рублей.
Что касается российского рынка акций, то эксперт ожидает колебания индекса Мосбиржи 8 января в рамках 2750-2850 пунктов.
Российский рынок акций снизился за 2024 год почти на семь процентов