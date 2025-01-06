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Главная тайна санкций: их всегда можно обойти, но с одним условием

Главная тайна санкций: их всегда можно обойти, но с одним условием - 06.01.2025, ПРАЙМ

Главная тайна санкций: их всегда можно обойти, но с одним условием

В конце минувшего года немецкий автопроизводитель BMW пресек незаконный экспорт в Россию своих автомобилей с завода в Ганновере, который осуществлялся в обход... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T08:00+0300

2025-01-06T08:00+0300

2025-01-06T08:00+0300

мнения аналитиков

москва

bmw

газпромбанк

санкции против рф

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МОСКВА, 6 янв – ПРАЙМ. В конце минувшего года немецкий автопроизводитель BMW пресек незаконный экспорт в Россию своих автомобилей с завода в Ганновере, который осуществлялся в обход санкций. Но вопрос возникает даже не столько в том, почему кто-то использует "серые" каналы, интересует больше - как о них узнают первоисточники.Несомненно, сразу возникает тема информационной безопасности, информационной гигиены. терминов много, а единого понимания, как противостоять в информационной войне, нет. В подобных случаях, как уверяют эксперты, наибольшее зло - это "тайны по секрету всему свету", обыватели любят скандалы, санкции же любят тишину.Хочется припомнить закон механики Ньютона – сила, приложенная к объекту, равна зеркальному противодействию объекта. В экономике было бы все тоже самое, будь система экономического взаимодействия России и недружественных стран замкнутой, но она не замкнута и включает еще и дружественные или нейтральные страны и экономические объединения. Поэтому воздействие санкций и их последствия не симметричны и не равны по своему воздействию на экономики России и страны ЕС, в упрощенном случае.Нужно рассматривать не только серый импорт, но и серый экспорт России. Хотя почему серый? Вовсе нет, компании из нашей страны не нарушают законов, и их экспортная деятельность не может называться серой, проста за санкционные годы компании приспособились к новым несправедливым условиям. И вполне успешно.К середине 2024 года в ЕС с удивлением узнали, что на первом месте среди импортируемого в союз газа опять газ из России, причем поставляемый на самых что ни на есть конкурентных условиях с соблюдением всех санкционных ограничений. Дурачкам бы стоило тихо радоваться полученной экономии, но нет, нашлись "горлопаны", что запустили такую информационную шумиху, что даже за океаном услышали.Ответом стали санкции против Газпромбанка. Просадка курса рубля, разгон инфляции, обвал кредитования и финансовые потери, по мнению большинства экономических обозревателей - последствия этого санкционного удара, который резко затруднил валютные операции России с иностранными агентами. И хотя до весны эти негативные последствия должны быть преодолены, ущерб вполне материальный и весьма ощутимый для экономик и России и ЕС, хотя разный по величине и по времени.С импортом в Россию ситуация не сильно отличается – бизнес весьма успешно и оперативно приспосабливается к любым санкциям и, если удается сохранить коммерческие тайны, взаимодействие остается взаимовыгодным и долговременным.Автор: Раиса Донская, руководитель группы компаний по ВЭД "Команда Сикурс", завкафедрой "Владельческое управление" Международного НИИ проблем управления (МНИИПУ)

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2025

Раиса Донская https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1a/853880701_0:345:591:936_100x100_80_0_0_3b66f5e58e13572df1499e9b22ed3d3e.jpg

Раиса Донская https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1a/853880701_0:345:591:936_100x100_80_0_0_3b66f5e58e13572df1499e9b22ed3d3e.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Раиса Донская https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1a/853880701_0:345:591:936_100x100_80_0_0_3b66f5e58e13572df1499e9b22ed3d3e.jpg

мнения аналитиков, москва, bmw, газпромбанк, санкции против рф