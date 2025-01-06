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Названа причина массового сбоя в работе интернет-сервисов в России

Названа причина массового сбоя в работе интернет-сервисов в России - 06.01.2025, ПРАЙМ

Названа причина массового сбоя в работе интернет-сервисов в России

Причиной массового сбоя сервисов в России стала авария на магистральной сети одного из операторов связи, сейчас авария устранена, работа сервисов... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T14:54+0300

2025-01-06T14:54+0300

2025-01-06T15:46+0300

роскомнадзор

россия

массовый сбой

сбой по

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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Причиной массового сбоя сервисов в России стала авария на магистральной сети одного из операторов связи, сейчас авария устранена, работа сервисов восстанавливается, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.Ранее, около 12.00 мск, россияне стали жаловаться на проблемы с домашним интернетом, в связи с чем не работали многие сервисы. Так, согласно детектору для отслеживания сбоев "Сбой.рф", россияне жаловались на работу операторов связи, банков, онлайн-кинотеатров, маркетплейсов, а также "Яндекса", "ВКонтакте", Google, Rutube, TikTok, Discord и Telegram."Причиной массового сбоя сервисов стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи. По состоянию на 14.00 авария устранена, работа сервисов восстанавливается", - сообщили в Роскомнадзоре.В колл-центре МТС РИА Новости сообщили, что по независящим от оператора причинам у некоторых абонентов домашний интернет и телевидение в данный момент могут работать с ограничениями. "Наши специалисты уже решают этот вопрос, и через пару часов вы снова сможете пользоваться услугами. Извините за неудобства", - добавили там.В свою очередь в "Мегафоне" заверили, что сеть оператора работает штатно. "Никаких сбоев мы не фиксируем", - сказали в компании. В "Билайне" также заявили, что все работает штатно. РИА Новости также направило запрос в Т2.При этом ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предположил, что сбой мог быть связан с DDoS-атакой, направленной на ряд сервисов и узловые точки одного из операторов связи. "Насколько мне известно - это DDoS-атака, одна из самых масштабных, которые проводились. Атака, направленная не на весь интернет, а точечно на ряд сервисов и де-факто на узловые точки одного из операторов", - сказал он РИА Новости.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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