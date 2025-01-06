https://1prime.ru/20250106/sholts-854044262.html
Власти ФРГ исключили возможность визита Шольца в Москву до 23 февраля
Власти ФРГ исключили возможность визита Шольца в Москву до 23 февраля - 06.01.2025, ПРАЙМ
Власти ФРГ исключили возможность визита Шольца в Москву до 23 февраля
Правительство ФРГ исключает возможность визита канцлера Олафа Шольца в Москву до 23 февраля, заявил пресс-секретарь кабмина. | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T13:55+0300
2025-01-06T13:55+0300
2025-01-06T13:55+0300
германия
олаф шольц
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/83/841938370_0:201:3844:2363_1920x0_80_0_0_dd5972b0984181ebbb952f131a950af1.jpg
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Правительство ФРГ исключает возможность визита канцлера Олафа Шольца в Москву до 23 февраля, заявил пресс-секретарь кабмина.
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/83/841938370_214:0:3631:2563_1920x0_80_0_0_db0698629b2ad3b936e6c94180763f18.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, олаф шольц, россия
ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, РОССИЯ
Власти ФРГ исключили возможность визита Шольца в Москву до 23 февраля
В правительстве ФРГ исключили возможность визита Шольца в Москву до 23 февраля