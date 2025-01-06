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Си Цзиньпин назвал самую большую угрозу для Компартии Китая
Си Цзиньпин назвал самую большую угрозу для Компартии Китая - 06.01.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин назвал самую большую угрозу для Компартии Китая
Коррупция является самой большой угрозой для Компартии Китая, поэтому КПК продолжит наращивать усилия по борьбе с ней, заявил в понедельник председатель КНР Си... | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T17:33+0300
2025-01-06T17:33+0300
2025-01-06T17:33+0300
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ПЕКИН, 6 янв – ПРАЙМ. Коррупция является самой большой угрозой для Компартии Китая, поэтому КПК продолжит наращивать усилия по борьбе с ней, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на четвертом пленарном заседании Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 20-го созыва. "В 2024 году Центральный комитет Компартии Китая твердо придерживался того, чтобы вести социальную революцию путем самореволюции партии, последовательно продвигал всестороннее соблюдение строгой партийной дисциплины и добился новых успехов и результатов", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он отметил, что осознанность всей партии относительно "важного вопроса самореволюции" стала более ясной, а действия более решительными. Китайский лидер отметил, что КПК продолжит наращивать усилия по борьбе с коррупцией, чтобы "искоренить почву и условия, способствующие размножению коррупции". "Коррупция — это самая большая угроза, с которой сталкивается наша партия, а борьба с коррупцией — это самая основательная самореволюция", - подчеркнул он.
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китай, си цзиньпин, кпк
Си Цзиньпин назвал самую большую угрозу для Компартии Китая
Си Цзиньпин: коррупция стала самой большой угрозой для Компартии Китая
ПЕКИН, 6 янв – ПРАЙМ. Коррупция является самой большой угрозой для Компартии Китая, поэтому КПК продолжит наращивать усилия по борьбе с ней, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на четвертом пленарном заседании Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 20-го созыва.
"В 2024 году Центральный комитет Компартии Китая твердо придерживался того, чтобы вести социальную революцию путем самореволюции партии, последовательно продвигал всестороннее соблюдение строгой партийной дисциплины и добился новых успехов и результатов", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он отметил, что осознанность всей партии относительно "важного вопроса самореволюции" стала более ясной, а действия более решительными.
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Китайский лидер отметил, что КПК продолжит наращивать усилия по борьбе с коррупцией, чтобы "искоренить почву и условия, способствующие размножению коррупции".
"Коррупция — это самая большая угроза, с которой сталкивается наша партия, а борьба с коррупцией — это самая основательная самореволюция", - подчеркнул он.