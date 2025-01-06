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Утверждена Стратегия пространственного развития России до 2030 года
Утверждена Стратегия пространственного развития России до 2030 года - 06.01.2025, ПРАЙМ
Утверждена Стратегия пространственного развития России до 2030 года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Стратегии пространственного развития страны до 2030 года с прогнозом до 2036 года,... | 06.01.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Стратегии пространственного развития страны до 2030 года с прогнозом до 2036 года, сообщила пресс-служба правительства РФ. "Формирование сбалансированной системы пространственного развития для достижения национальных целей, поиск оптимальных форм территориальной организации экономики, развитие опорных населённых пунктов, образующих инфраструктурный и экономический каркас страны, – эти и другие задачи отражены в новой Стратегии пространственного развития до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Распоряжение о её утверждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. В кабмине отметили, что одним из новшеств стратегии стало создание единого перечня опорных населённых пунктов, развитие которых будет способствовать достижению национальных целей развития, определённых майскими указами президента в 2024 году. Так, в перечень опорных населённых пунктов вошли городские агломерации, административные центры, города, где реализуются новые инвестиционные проекты, существенно влияющие на экономику. Кроме того, туда включены города, жители которых заняты в обеспечении национальной безопасности и обслуживании критически важной инфраструктуры. Также в перечень вошли населённые пункты, включая сельские, выполняющие функции опорных. В них работают медучреждения, школы, вузы и культурные центры, обеспечивающие потребности жителей прилегающих территорий. "В числе приоритетных задач развития опорных населённых пунктов – строительство жилья, создание коммунальной и социальной инфраструктуры для привлечения кадров, развитие транспорта, расширение межрегиональных экономических связей", - отметили в правительстве. Там также подчеркнули, что улучшение качества жизни в опорных пунктах во многом позволит решать актуальные задачи пространственного развития более крупных территорий – федеральных округов, Арктической зоны России и новых регионов.
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Экономика, Правительство РФ
Утверждена Стратегия пространственного развития России до 2030 года
Правительство утвердило Стратегию пространственного развития России до 2030 года
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Стратегии пространственного развития страны до 2030 года с прогнозом до 2036 года, сообщила пресс-служба правительства РФ.
"Формирование сбалансированной системы пространственного развития для достижения национальных целей, поиск оптимальных форм территориальной организации экономики, развитие опорных населённых пунктов, образующих инфраструктурный и экономический каркас страны, – эти и другие задачи отражены в новой Стратегии пространственного развития до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Распоряжение о её утверждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
В кабмине отметили, что одним из новшеств стратегии стало создание единого перечня опорных населённых пунктов, развитие которых будет способствовать достижению национальных целей развития, определённых майскими указами президента в 2024 году.
Правительство выделило средства на развитие ЖКХ в регионах
Так, в перечень опорных населённых пунктов вошли городские агломерации, административные центры, города, где реализуются новые инвестиционные проекты, существенно влияющие на экономику.
Кроме того, туда включены города, жители которых заняты в обеспечении национальной безопасности и обслуживании критически важной инфраструктуры. Также в перечень вошли населённые пункты, включая сельские, выполняющие функции опорных. В них работают медучреждения, школы, вузы и культурные центры, обеспечивающие потребности жителей прилегающих территорий.
"В числе приоритетных задач развития опорных населённых пунктов – строительство жилья, создание коммунальной и социальной инфраструктуры для привлечения кадров, развитие транспорта, расширение межрегиональных экономических связей", - отметили в правительстве.
Там также подчеркнули, что улучшение качества жизни в опорных пунктах во многом позволит решать актуальные задачи пространственного развития более крупных территорий – федеральных округов, Арктической зоны России и новых регионов.