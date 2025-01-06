https://1prime.ru/20250106/toplivo-854059262.html
ЕС закупает у России рекордные объемы топлива, сообщили СМИ
ЕС закупает у России рекордные объемы топлива, сообщили СМИ - 06.01.2025, ПРАЙМ
ЕС закупает у России рекордные объемы топлива, сообщили СМИ
Страны Европы закупают у России рекордное количество сверхохлажденного топлива, несмотря на призывы запретить поставки российского газа, пишет агентство... | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T23:15+0300
2025-01-06T23:15+0300
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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Страны Европы закупают у России рекордное количество сверхохлажденного топлива, несмотря на призывы запретить поставки российского газа, пишет агентство Bloomberg. "Несмотря на призывы запретить такие поставки, Европа закупает рекордное количество сверхохлажденного топлива у России", - говорится в материале агентства. По данным Bloomberg, объемы превысили те, что РФ продавала через Украину до 1 января. "Ситуация подчеркивает, насколько трудно Европе разорвать связи с Россией, которая за последнее десятилетие закрепилась в качестве ключевого поставщика сырьевых товаров на континент", - отмечает агентство. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
https://1prime.ru/20250106/gaz-854052094.html
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ес, россия, топливо
Экономика, ЕС, РОССИЯ, топливо
ЕС закупает у России рекордные объемы топлива, сообщили СМИ
Bloomberg: ЕС закупает у России рекордные объемы сверхохлажденного топлива
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Страны Европы закупают у России рекордное количество сверхохлажденного топлива, несмотря на призывы запретить поставки российского газа, пишет агентство Bloomberg.
"Несмотря на призывы запретить такие поставки, Европа закупает рекордное количество сверхохлажденного топлива у России", - говорится в материале агентства.
По данным Bloomberg, объемы превысили те, что РФ продавала через Украину до 1 января.
"Ситуация подчеркивает, насколько трудно Европе разорвать связи с Россией, которая за последнее десятилетие закрепилась в качестве ключевого поставщика сырьевых товаров на континент", - отмечает агентство.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
Быстрое истощение. В Европе встревожились из-за недостатка запасов газа