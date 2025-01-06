https://1prime.ru/20250106/toplivo-854059262.html

ЕС закупает у России рекордные объемы топлива, сообщили СМИ

ЕС закупает у России рекордные объемы топлива, сообщили СМИ - 06.01.2025, ПРАЙМ

ЕС закупает у России рекордные объемы топлива, сообщили СМИ

Страны Европы закупают у России рекордное количество сверхохлажденного топлива, несмотря на призывы запретить поставки российского газа, пишет агентство... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T23:15+0300

2025-01-06T23:15+0300

2025-01-06T23:16+0300

экономика

ес

россия

топливо

https://cdnn.1prime.ru/img/82728/52/827285239_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_f43dc7d4cac7c5fe746eaefbac43483d.jpg

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Страны Европы закупают у России рекордное количество сверхохлажденного топлива, несмотря на призывы запретить поставки российского газа, пишет агентство Bloomberg. "Несмотря на призывы запретить такие поставки, Европа закупает рекордное количество сверхохлажденного топлива у России", - говорится в материале агентства. По данным Bloomberg, объемы превысили те, что РФ продавала через Украину до 1 января. "Ситуация подчеркивает, насколько трудно Европе разорвать связи с Россией, которая за последнее десятилетие закрепилась в качестве ключевого поставщика сырьевых товаров на континент", - отмечает агентство. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.

https://1prime.ru/20250106/gaz-854052094.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, россия, топливо