https://1prime.ru/20250106/tramp-854048998.html
WP: администрация Трампа может пересмотреть внешнюю тарифную политику
WP: администрация Трампа может пересмотреть внешнюю тарифную политику - 06.01.2025, ПРАЙМ
WP: администрация Трампа может пересмотреть внешнюю тарифную политику
Советники избранного президента США Дональда Трампа рассматривают возможность пересмотра его политики введения пошлин так, чтобы она одинаково коснулась всех... | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T15:00+0300
2025-01-06T15:00+0300
2025-01-06T15:00+0300
экономика
сша
дональд трамп
тариф
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151881_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_876d7c90ceff5543c267b46f29ea3500.jpg
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Советники избранного президента США Дональда Трампа рассматривают возможность пересмотра его политики введения пошлин так, чтобы она одинаково коснулась всех стран, но затронула только критические для безопасности США категории импорта, сообщает издание Washington Post со ссылкой на анонимные источники. "Советники Трампа рассматривают введение тарифов, которые были бы применимы к каждой стране одинаково, но покрывали бы только критические категории импорта", - говорится в статье. По данным источников, точный перечень статей импорта, которые подвергнутся тарификации, еще не определен, но в обсуждениях команда Трампа больше всего акцентирует внимание на военно-промышленном комплексе, медицине и энергетике. Тем не менее, утверждает издание, планы команды Трампа по введению пошлин могут стать одним из крупнейших испытаний для мировой торговой системы и спровоцировать рост цен для потребителей и предприятий. Повышение пошлин на импорт продукции из Китая и других стран – одна из самых частых тем в выступлениях Трампа. Согласно его последним заявлениям, он планирует ввести дополнительные тарифы на импорт китайских товаров в 10%, при этом ранее он говорил о возможности введения пошлин в 60-100%. На импорт из остальных стран избранный президент США грозился ввести пошлины в 10% на все товары. При этом позже Трамп пообещал отдельные импортные пошлины в 25% для Мексики и Канады.
https://1prime.ru/20250106/kitay-854043038.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151881_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_a99489b1b75f8c45cb7843ad2464e9ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, тариф, китай
Экономика, США, Дональд Трамп, тариф, КИТАЙ
WP: администрация Трампа может пересмотреть внешнюю тарифную политику
WP: советники Трампа рассматривают возможность пересмотра внешней тарифной политики
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Советники избранного президента США Дональда Трампа рассматривают возможность пересмотра его политики введения пошлин так, чтобы она одинаково коснулась всех стран, но затронула только критические для безопасности США категории импорта, сообщает издание Washington Post со ссылкой на анонимные источники.
"Советники Трампа рассматривают введение тарифов, которые были бы применимы к каждой стране одинаково, но покрывали бы только критические категории импорта", - говорится в статье.
По данным источников, точный перечень статей импорта, которые подвергнутся тарификации, еще не определен, но в обсуждениях команда Трампа больше всего акцентирует внимание на военно-промышленном комплексе, медицине и энергетике.
Китай примет меры в ответ на санкции США
Тем не менее, утверждает издание, планы команды Трампа по введению пошлин могут стать одним из крупнейших испытаний для мировой торговой системы и спровоцировать рост цен для потребителей и предприятий.
Повышение пошлин на импорт продукции из Китая и других стран – одна из самых частых тем в выступлениях Трампа. Согласно его последним заявлениям, он планирует ввести дополнительные тарифы на импорт китайских товаров в 10%, при этом ранее он говорил о возможности введения пошлин в 60-100%. На импорт из остальных стран избранный президент США грозился ввести пошлины в 10% на все товары. При этом позже Трамп пообещал отдельные импортные пошлины в 25% для Мексики и Канады.