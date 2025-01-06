https://1prime.ru/20250106/tramp-854048998.html

WP: администрация Трампа может пересмотреть внешнюю тарифную политику

WP: администрация Трампа может пересмотреть внешнюю тарифную политику - 06.01.2025, ПРАЙМ

WP: администрация Трампа может пересмотреть внешнюю тарифную политику

Советники избранного президента США Дональда Трампа рассматривают возможность пересмотра его политики введения пошлин так, чтобы она одинаково коснулась всех... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T15:00+0300

2025-01-06T15:00+0300

2025-01-06T15:00+0300

экономика

сша

дональд трамп

тариф

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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Советники избранного президента США Дональда Трампа рассматривают возможность пересмотра его политики введения пошлин так, чтобы она одинаково коснулась всех стран, но затронула только критические для безопасности США категории импорта, сообщает издание Washington Post со ссылкой на анонимные источники. "Советники Трампа рассматривают введение тарифов, которые были бы применимы к каждой стране одинаково, но покрывали бы только критические категории импорта", - говорится в статье. По данным источников, точный перечень статей импорта, которые подвергнутся тарификации, еще не определен, но в обсуждениях команда Трампа больше всего акцентирует внимание на военно-промышленном комплексе, медицине и энергетике. Тем не менее, утверждает издание, планы команды Трампа по введению пошлин могут стать одним из крупнейших испытаний для мировой торговой системы и спровоцировать рост цен для потребителей и предприятий. Повышение пошлин на импорт продукции из Китая и других стран – одна из самых частых тем в выступлениях Трампа. Согласно его последним заявлениям, он планирует ввести дополнительные тарифы на импорт китайских товаров в 10%, при этом ранее он говорил о возможности введения пошлин в 60-100%. На импорт из остальных стран избранный президент США грозился ввести пошлины в 10% на все товары. При этом позже Трамп пообещал отдельные импортные пошлины в 25% для Мексики и Канады.

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сша, дональд трамп, тариф, китай