https://1prime.ru/20250106/tramp-854058387.html

Конгресс объявил Трампа победителем президентских выборов в США

Конгресс объявил Трампа победителем президентских выборов в США - 06.01.2025, ПРАЙМ

Конгресс объявил Трампа победителем президентских выборов в США

Конгресс США официально утвердил победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США, следует из трансляции заседания... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T21:48+0300

2025-01-06T21:48+0300

2025-01-06T21:48+0300

политика

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151527_0:74:3074:1803_1920x0_80_0_0_a7d3a3c2644817053d7595e3ed18b55d.jpg

ВАШИНГТОН, 6 янв - ПРАЙМ. Конгресс США официально утвердил победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США, следует из трансляции заседания объединенной сессии законодателей. Согласно итогам выборов 5 ноября, Трамп получил 312 голосов выборщиков из необходимых 270, а всего 77,3 миллиона голосов. Его победу на заседании законодателей объявила проигравшая на выборах демократ Камала Харрис, как действующий вице-президент она является главой сената. Выборы 5 ноября стали шестидесятыми в истории США. Трамп после инаугурации 20 января станет 45-м и 47-м президентом США.

https://1prime.ru/20250106/mask-854043186.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп