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Конгресс объявил Трампа победителем президентских выборов в США - 06.01.2025, ПРАЙМ
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Конгресс объявил Трампа победителем президентских выборов в США
Конгресс объявил Трампа победителем президентских выборов в США - 06.01.2025, ПРАЙМ
Конгресс объявил Трампа победителем президентских выборов в США
Конгресс США официально утвердил победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США, следует из трансляции заседания... | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T21:48+0300
2025-01-06T21:48+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 6 янв - ПРАЙМ. Конгресс США официально утвердил победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США, следует из трансляции заседания объединенной сессии законодателей. Согласно итогам выборов 5 ноября, Трамп получил 312 голосов выборщиков из необходимых 270, а всего 77,3 миллиона голосов. Его победу на заседании законодателей объявила проигравшая на выборах демократ Камала Харрис, как действующий вице-президент она является главой сената. Выборы 5 ноября стали шестидесятыми в истории США. Трамп после инаугурации 20 января станет 45-м и 47-м президентом США.
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сша, дональд трамп
Политика, США, Дональд Трамп
21:48 06.01.2025
 
Конгресс объявил Трампа победителем президентских выборов в США

Конгресс официально утвердил победу Трампа на президентских выборах в США

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 6 янв - ПРАЙМ. Конгресс США официально утвердил победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США, следует из трансляции заседания объединенной сессии законодателей.
Согласно итогам выборов 5 ноября, Трамп получил 312 голосов выборщиков из необходимых 270, а всего 77,3 миллиона голосов. Его победу на заседании законодателей объявила проигравшая на выборах демократ Камала Харрис, как действующий вице-президент она является главой сената.
Выборы 5 ноября стали шестидесятыми в истории США. Трамп после инаугурации 20 января станет 45-м и 47-м президентом США.
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ПолитикаСШАДональд Трамп
 
 
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