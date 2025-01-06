https://1prime.ru/20250106/tryudo-854056865.html
Трюдо решил уйти в отставку после избрания нового лидера правящей партии
Трюдо решил уйти в отставку после избрания нового лидера правящей партии - 06.01.2025, ПРАЙМ
Трюдо решил уйти в отставку после избрания нового лидера правящей партии
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что покинет пост главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя партии. | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T19:18+0300
2025-01-06T19:18+0300
2025-01-06T19:21+0300
политика
канада
джастин трюдо
отставка
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/27/841842762_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_905618853c07a3ff614d8e2ce5e1de1d.jpg
ВАШИНГТОН, 6 янв – ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что покинет пост главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя партии. "На протяжении всей моей карьеры все успехи, которых я добился, стали возможны благодаря поддержке и воодушевлению со стороны моей семьи. Вчера за ужином я поделился этим решением с моими детьми, а сегодня делюсь им с вами: я намерен уйти с постов лидера Либеральной партии Канады и премьер-министра Канады, как только партия изберет нового руководителя", – заявил Трюдо, выступление которого транслировали все ведущие канадские телеканалы. Он отметил, что продолжит исполнять свои обязанности до завершения процесса избрания нового руководителя партии. Ранее СМИ сообщали, что более 50 депутатов от Либеральной партии, лидером которой является нынешний премьер, пришли к единому мнению, что Джастин Трюдо должен покинуть пост. Лидер Новой демократической партии (НДП) Канады Джагмит Сингх также призвал Трюдо уйти в отставку и анонсировал голосование за вынесение вотума недоверия канадскому лидеру на следующем заседании Палаты общин.
https://1prime.ru/20241212/kanada-853529645.html
канада
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/27/841842762_100:0:1433:1000_1920x0_80_0_0_bf808136ac803cb88c87bc283d6a2e2d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, джастин трюдо, отставка
Политика, КАНАДА, Джастин Трюдо, отставка
Трюдо решил уйти в отставку после избрания нового лидера правящей партии
Трюдо заявил, что уйдет в отставку после избрания лидера Либеральной партии
ВАШИНГТОН, 6 янв – ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что покинет пост главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя партии.
"На протяжении всей моей карьеры все успехи, которых я добился, стали возможны благодаря поддержке и воодушевлению со стороны моей семьи. Вчера за ужином я поделился этим решением с моими детьми, а сегодня делюсь им с вами: я намерен уйти с постов лидера Либеральной партии Канады и премьер-министра Канады, как только партия изберет нового руководителя", – заявил Трюдо, выступление которого транслировали все ведущие канадские телеканалы.
Он отметил, что продолжит исполнять свои обязанности до завершения процесса избрания нового руководителя партии.
Ранее СМИ сообщали, что более 50 депутатов от Либеральной партии, лидером которой является нынешний премьер, пришли к единому мнению, что Джастин Трюдо должен покинуть пост. Лидер Новой демократической партии (НДП) Канады Джагмит Сингх также призвал Трюдо уйти в отставку и анонсировал голосование за вынесение вотума недоверия канадскому лидеру на следующем заседании Палаты общин.
Эксперт рассказал, что грозит Канаде при прекращении поставок нефти в США