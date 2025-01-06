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Трюдо решил уйти в отставку после избрания нового лидера правящей партии

Трюдо решил уйти в отставку после избрания нового лидера правящей партии - 06.01.2025, ПРАЙМ

Трюдо решил уйти в отставку после избрания нового лидера правящей партии

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что покинет пост главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя партии. | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T19:18+0300

2025-01-06T19:18+0300

2025-01-06T19:21+0300

политика

канада

джастин трюдо

отставка

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ВАШИНГТОН, 6 янв – ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что покинет пост главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя партии. "На протяжении всей моей карьеры все успехи, которых я добился, стали возможны благодаря поддержке и воодушевлению со стороны моей семьи. Вчера за ужином я поделился этим решением с моими детьми, а сегодня делюсь им с вами: я намерен уйти с постов лидера Либеральной партии Канады и премьер-министра Канады, как только партия изберет нового руководителя", – заявил Трюдо, выступление которого транслировали все ведущие канадские телеканалы. Он отметил, что продолжит исполнять свои обязанности до завершения процесса избрания нового руководителя партии. Ранее СМИ сообщали, что более 50 депутатов от Либеральной партии, лидером которой является нынешний премьер, пришли к единому мнению, что Джастин Трюдо должен покинуть пост. Лидер Новой демократической партии (НДП) Канады Джагмит Сингх также призвал Трюдо уйти в отставку и анонсировал голосование за вынесение вотума недоверия канадскому лидеру на следующем заседании Палаты общин.

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канада, джастин трюдо, отставка