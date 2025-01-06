Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трюдо решил уйти в отставку после избрания нового лидера правящей партии - 06.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250106/tryudo-854056865.html
Трюдо решил уйти в отставку после избрания нового лидера правящей партии
Трюдо решил уйти в отставку после избрания нового лидера правящей партии - 06.01.2025, ПРАЙМ
Трюдо решил уйти в отставку после избрания нового лидера правящей партии
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что покинет пост главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя партии. | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T19:18+0300
2025-01-06T19:21+0300
политика
канада
джастин трюдо
отставка
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/27/841842762_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_905618853c07a3ff614d8e2ce5e1de1d.jpg
ВАШИНГТОН, 6 янв – ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что покинет пост главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя партии. "На протяжении всей моей карьеры все успехи, которых я добился, стали возможны благодаря поддержке и воодушевлению со стороны моей семьи. Вчера за ужином я поделился этим решением с моими детьми, а сегодня делюсь им с вами: я намерен уйти с постов лидера Либеральной партии Канады и премьер-министра Канады, как только партия изберет нового руководителя", – заявил Трюдо, выступление которого транслировали все ведущие канадские телеканалы. Он отметил, что продолжит исполнять свои обязанности до завершения процесса избрания нового руководителя партии. Ранее СМИ сообщали, что более 50 депутатов от Либеральной партии, лидером которой является нынешний премьер, пришли к единому мнению, что Джастин Трюдо должен покинуть пост. Лидер Новой демократической партии (НДП) Канады Джагмит Сингх также призвал Трюдо уйти в отставку и анонсировал голосование за вынесение вотума недоверия канадскому лидеру на следующем заседании Палаты общин.
https://1prime.ru/20241212/kanada-853529645.html
канада
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/27/841842762_100:0:1433:1000_1920x0_80_0_0_bf808136ac803cb88c87bc283d6a2e2d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
канада, джастин трюдо, отставка
Политика, КАНАДА, Джастин Трюдо, отставка
19:18 06.01.2025 (обновлено: 19:21 06.01.2025)
 
Трюдо решил уйти в отставку после избрания нового лидера правящей партии

Трюдо заявил, что уйдет в отставку после избрания лидера Либеральной партии

© Фото : The Presidential Office of UkraineПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 6 янв – ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что покинет пост главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя партии.
"На протяжении всей моей карьеры все успехи, которых я добился, стали возможны благодаря поддержке и воодушевлению со стороны моей семьи. Вчера за ужином я поделился этим решением с моими детьми, а сегодня делюсь им с вами: я намерен уйти с постов лидера Либеральной партии Канады и премьер-министра Канады, как только партия изберет нового руководителя", – заявил Трюдо, выступление которого транслировали все ведущие канадские телеканалы.
Он отметил, что продолжит исполнять свои обязанности до завершения процесса избрания нового руководителя партии.
Ранее СМИ сообщали, что более 50 депутатов от Либеральной партии, лидером которой является нынешний премьер, пришли к единому мнению, что Джастин Трюдо должен покинуть пост. Лидер Новой демократической партии (НДП) Канады Джагмит Сингх также призвал Трюдо уйти в отставку и анонсировал голосование за вынесение вотума недоверия канадскому лидеру на следующем заседании Палаты общин.
Флаг Канады, Оттава
Эксперт рассказал, что грозит Канаде при прекращении поставок нефти в США
12 декабря 2024, 17:29
 
ПолитикаКАНАДАДжастин Трюдоотставка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала