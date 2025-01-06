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В Турции заявили, что решают проблемы туристов из РФ, вызванные санкциями

В Турции заявили, что решают проблемы туристов из РФ, вызванные санкциями - 06.01.2025, ПРАЙМ

В Турции заявили, что решают проблемы туристов из РФ, вызванные санкциями

Санкции США в отношении России вызывают ряд проблем у российских туристов в Турции, но туроператоры стараются решать их на месте с понимаем того, что не могут... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T08:34+0300

2025-01-06T08:34+0300

2025-01-06T08:34+0300

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АНКАРА, 6 янв – ПРАЙМ. Санкции США в отношении России вызывают ряд проблем у российских туристов в Турции, но туроператоры стараются решать их на месте с понимаем того, что не могут потерять российский рынок, заявил РИА Новости источник на финансовом рынке страны. Турецкое экономическое издание Ekonomim со ссылкой на представителей индустрии в декабре прошло года сообщало, что санкции США, введенные против Газпромбанка, стали причиной приостановки раннего бронирования российскими туристами курортных отелей в Турции. По данным издания, крупнейшие турецкие туристические операторы опасаются, что платежные проблемы, вызванные этими санкциями, могут снизить популярность страны среди российских туристов в новом сезоне. Подлаживание турецкой банковской системы под западные санкции вредит сотрудничеству Москвы и Анкары, в том числе в сфере туризма, заявил тогда РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов. В свою очередь, посольство Турции в России опровергло информацию о приостановке для туристов из РФ раннего бронирования отелей, оно продолжается в прежнем режиме, без препятствий. "Конечно же, санкции создают проблемы. Но в условиях санкций российские туристы продолжают приезжать в Турцию, планируют свой отдых в Турции. Наши туроператоры понимают всю сложность ситуации, тот факт, что страна не может потерять российский рынок. Проблемы решаются на месте, так как к нам приезжают отдыхать. Я совру, если скажу, что все идеально, но делается все, чтобы они (проблемы) решались", - сказал собеседник агентства. Санкции вызывают проблемы для российских туристов в Турции, но туристическая индустрия старается смягчить ущерб, заявил ранее РИА Новости заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын. Летом газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понес потери в 20% на российском рынке, при этом причины данной ситуации не назывались. Газета Aydınlık писала, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями.

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россия, турция, туризм в турции, санкции против рф