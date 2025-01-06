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В Госдуме оценили возможность снижения пенсионного возраста

В Госдуме оценили возможность снижения пенсионного возраста - 06.01.2025, ПРАЙМ

В Госдуме оценили возможность снижения пенсионного возраста

Снижение пенсионного возраста пока невозможно и это не является вопросом ближайшего десятилетия, считает член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T16:36+0300

2025-01-06T16:36+0300

2025-01-06T16:40+0300

россия

светлана бессараб

госдума

общество

пенсионный возраст

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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Снижение пенсионного возраста пока невозможно и это не является вопросом ближайшего десятилетия, считает член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб. "(Возможен ли пересмотр пенсионной реформы в ближайшие годы? - ред.) Нет, не считаю возможным. Исходя из соотношения количества работающих россиян, количества россиян трудоспособного возраста и количества пенсионеров. У нас сегодня 75 миллионов россиян трудоспособного возраста и 42,8 миллиона пенсионеров. Конечно, мы пока не можем повернуть назад… Я думаю, что это вопрос не ближайшего десятилетия", — заявила она РИА Новости. Бессараб отметила, что по итогам прошлого года было принято решение об увеличении периода, например, выплаты накопительной пенсии, и связано это с увеличением именно периода получения пенсии. По ее словам, россияне стали жить дольше, пусть даже эта ситуация изменилась на шесть месяцев. "Безусловно, мы сегодня идем по пути роботизации, и посмотрите, сколько у нас сегодня на самом деле роботы заменяют человека. По пути цифровизации, автоматизации процессов. У нас даже на ближайший период запланировано высвобождение гос- и муниципальных служащих в связи с цифровизацией именно предоставления государственных и муниципальных услуг. Постепенно все отрасли будут подтягиваться. Значит ли это, что мы в будущем сможем пересмотреть пенсионный возраст? Да, возможно, вполне", - отметила Бессараб. Кроме того, по мнению депутата Госдумы возможен сценарий, при котором возраст выхода на пенсию будет снижен, но для этого необходимо обеспечить наполняемость бюджета фонда социального и пенсионного страхования, а также необходимо понимать, что экономика страны достаточно развита, чтобы обеспечить своих пенсионеров. "Безусловно, должна быть достойная индексация пенсий. И мы видим, что впервые с 2016 года по поручению президента (Владимира Путина - ред.) возобновлена индексация пенсий для работающих пенсионеров. Ведь вся пенсионная реформа была вызвана большим дефицитом пенсионных средств. Если бы в свое время не было принято такое решение, наверное, сегодня было бы невозможно вернуть индексацию. Но, поскольку первые шаги уже сделаны, я не отрицаю, что вполне возможно при достаточно развитой экономике в стране мы сможем в будущем рассмотреть возможность выхода на пенсию в более ранний период", - рассказала парламентарий. В заключении она добавила, что, с одной стороны, люди стали жить дольше, медицина это позволяет, а значит, период выплаты пенсий увеличился, а с другой стороны, сократилось количество рабочих, количество трудоспособного населения. И это, по мнению Бессараб, объективно общемировая тенденция, не только российская.

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россия, светлана бессараб, госдума, общество , пенсионный возраст