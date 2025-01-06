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Курс юаня снижается до 13,74 рубля
Курс юаня снижается до 13,74 рубля - 06.01.2025, ПРАЙМ
Курс юаня снижается до 13,74 рубля
Курс рубля в начале торгов перешел к росту против юаня: курс китайской валюты понижается до 13,74 рубля, следует из данных Московской биржи. | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T10:50+0300
2025-01-06T10:50+0300
2025-01-06T10:50+0300
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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов перешел к росту против юаня: курс китайской валюты понижается до 13,74 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.14 мск снижался на 6 копеек по отношению к предыдущему закрытию - до 13,74 рубля.
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юань, иностранная валюта
Экономика, юань, иностранная валюта
Курс юаня снижается до 13,74 рубля
Курс юаня на Московской бирже снижается до 13,74 рубля