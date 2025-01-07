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Баку хочет получить первый "глубокий" газ из месторождения АЧГ в 2025 году

Баку хочет получить первый "глубокий" газ из месторождения АЧГ в 2025 году - 07.01.2025, ПРАЙМ

Баку хочет получить первый "глубокий" газ из месторождения АЧГ в 2025 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в 2025 году страна надеется получить первый газ в рамках проекта "глубокого" газа (добыча газа из... | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T22:19+0300

2025-01-07T22:19+0300

2025-01-07T22:19+0300

экономика

азербайджан

ильхам алиев

добыча газа

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БАКУ, 7 янв – ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в 2025 году страна надеется получить первый газ в рамках проекта "глубокого" газа (добыча газа из глубокозалегающих пластов) из месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). "В этом году мы надеемся получить первый газ в рамках проекта "глубокого" газа на "Азери-Чираг-Гюнешли". И это станет значительным вкладом в общую добычу газа. Мы также планируем работать с партнерами с целью увеличения добычи газа на месторождении "Апшерон" с 1,5 до 5 миллиардов кубометров" - сказал Алиев в интервью местным телеканалам. Контракт на разработку месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" был подписан в 1994 году. Новое соглашение о разработке блока месторождений АЧГ до 2050 года было подписано 4 сентября 2017 года в Баку. Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) - 30,37%, SOCAR - 25%, Chevron - 9,57%, INPEX - 9,31%, Equinor - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TP - 5,73%, ITOCHU - 3,65%, ONGC Videsh Limited (OVL) - 2,31%.

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азербайджан, ильхам алиев, добыча газа