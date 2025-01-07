https://1prime.ru/20250107/arktika-854065015.html
НАТО не готова. В Британии рассказали, где может начаться война с Россией
НАТО не готова. В Британии рассказали, где может начаться война с Россией - 07.01.2025, ПРАЙМ
НАТО не готова. В Британии рассказали, где может начаться война с Россией
НАТО готовится к войне с Россией в Арктике, но войска альянса не готовы к суровым условиям региона, пишет британское издание The Sun. | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T16:08+0300
2025-01-07T16:08+0300
2025-01-07T16:08+0300
нато
россия
арктика
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/82267/60/822676008_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b6f54f8fdc437f9c6f2e89d4a5d25c8a.jpg
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. НАТО готовится к войне с Россией в Арктике, но войска альянса не готовы к суровым условиям региона, пишет британское издание The Sun.По мнению экспертов, силы альянса не обладают необходимыми знаниями и возможностями для действий в Арктике.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, Финляндия готовится к полномасштабной войне с Россией, опасаясь, что её граница может стать зоной конфликта. Финская армия обладает самыми большими пехотными резервами среди стран НАТО и обучена для защиты от вторжения с востока.Как утверждает автор, Россия стремится к господству в Арктике и опасается "окружения" со стороны НАТО. Президент России Владимир Путин рассматривает вступление Финляндии и Швеции в НАТО как угрозу и якобы планирует военную конфронтацию, говорится в статье.Россия владеет 53% побережья Арктики и считает ресурсы региона критически важными для своей экономики. Финляндия подписала соглашение с США о доступе американских войск к своим базам, что может вызвать конфликт с Россией, отмечается в статье.Эксперты считают, что Россия и Китай могут использовать Арктику как испытательный полигон для проверки готовности НАТО. В регионе, по их мнению, возможны боевые операции низкой интенсивности, которые будет проводить Россия. Они подчеркивают важность учений НАТО, которые направлены на демонстрацию силы и готовности защищать своих членов.Тем временем Великобритания оснастила Королевскую морскую пехоту снегоходами Lynx Brutal стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов. Снегоходы предназначены для нанесения урона средствам связи и обеспечения доступа боевым самолетам союзников. Как отмечается, машина идеально подходит для ускоренной доставки боевых сил и техники в тыл врага."По словам министра по делам вооруженных сил Джеймса Хиппи, если НАТО вступит в войну с Россией, главная роль Великобритании будет заключаться в ведении боевых действий в условиях Арктики", — подчеркивается в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20240423/nato-847615820.html
арктика
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82267/60/822676008_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_528ac445c1ad0ce20474688cd640980e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, россия, арктика, великобритания
НАТО, РОССИЯ, АРКТИКА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
НАТО не готова. В Британии рассказали, где может начаться война с Россией
The Sun: силы НАТО не готовы воевать с Россией в арктических условиях
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ.
НАТО готовится к войне с Россией в Арктике, но войска альянса не готовы к суровым условиям региона, пишет британское издание The Sun
.
По мнению экспертов, силы альянса не обладают необходимыми знаниями и возможностями для действий в Арктике.
Так, Финляндия готовится к полномасштабной войне с Россией, опасаясь, что её граница может стать зоной конфликта. Финская армия обладает самыми большими пехотными резервами среди стран НАТО и обучена для защиты от вторжения с востока.
НАТО пытается усилить активность в Арктике, заявил Шойгу
Как утверждает автор, Россия стремится к господству в Арктике и опасается "окружения" со стороны НАТО. Президент России Владимир Путин рассматривает вступление Финляндии и Швеции в НАТО как угрозу и якобы планирует военную конфронтацию, говорится в статье.
Россия владеет 53% побережья Арктики и считает ресурсы региона критически важными для своей экономики. Финляндия подписала соглашение с США о доступе американских войск к своим базам, что может вызвать конфликт с Россией, отмечается в статье.
Эксперты считают, что Россия и Китай могут использовать Арктику как испытательный полигон для проверки готовности НАТО. В регионе, по их мнению, возможны боевые операции низкой интенсивности, которые будет проводить Россия. Они подчеркивают важность учений НАТО, которые направлены на демонстрацию силы и готовности защищать своих членов.
Тем временем Великобритания оснастила Королевскую морскую пехоту снегоходами Lynx Brutal стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов. Снегоходы предназначены для нанесения урона средствам связи и обеспечения доступа боевым самолетам союзников. Как отмечается, машина идеально подходит для ускоренной доставки боевых сил и техники в тыл врага.
"По словам министра по делам вооруженных сил Джеймса Хиппи, если НАТО вступит в войну с Россией, главная роль Великобритании будет заключаться в ведении боевых действий в условиях Арктики", — подчеркивается в публикации.