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НАТО не готова. В Британии рассказали, где может начаться война с Россией

НАТО не готова. В Британии рассказали, где может начаться война с Россией - 07.01.2025, ПРАЙМ

НАТО не готова. В Британии рассказали, где может начаться война с Россией

НАТО готовится к войне с Россией в Арктике, но войска альянса не готовы к суровым условиям региона, пишет британское издание The Sun. | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T16:08+0300

2025-01-07T16:08+0300

2025-01-07T16:08+0300

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МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. НАТО готовится к войне с Россией в Арктике, но войска альянса не готовы к суровым условиям региона, пишет британское издание The Sun.По мнению экспертов, силы альянса не обладают необходимыми знаниями и возможностями для действий в Арктике.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, Финляндия готовится к полномасштабной войне с Россией, опасаясь, что её граница может стать зоной конфликта. Финская армия обладает самыми большими пехотными резервами среди стран НАТО и обучена для защиты от вторжения с востока.Как утверждает автор, Россия стремится к господству в Арктике и опасается "окружения" со стороны НАТО. Президент России Владимир Путин рассматривает вступление Финляндии и Швеции в НАТО как угрозу и якобы планирует военную конфронтацию, говорится в статье.Россия владеет 53% побережья Арктики и считает ресурсы региона критически важными для своей экономики. Финляндия подписала соглашение с США о доступе американских войск к своим базам, что может вызвать конфликт с Россией, отмечается в статье.Эксперты считают, что Россия и Китай могут использовать Арктику как испытательный полигон для проверки готовности НАТО. В регионе, по их мнению, возможны боевые операции низкой интенсивности, которые будет проводить Россия. Они подчеркивают важность учений НАТО, которые направлены на демонстрацию силы и готовности защищать своих членов.Тем временем Великобритания оснастила Королевскую морскую пехоту снегоходами Lynx Brutal стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов. Снегоходы предназначены для нанесения урона средствам связи и обеспечения доступа боевым самолетам союзников. Как отмечается, машина идеально подходит для ускоренной доставки боевых сил и техники в тыл врага."По словам министра по делам вооруженных сил Джеймса Хиппи, если НАТО вступит в войну с Россией, главная роль Великобритании будет заключаться в ведении боевых действий в условиях Арктики", — подчеркивается в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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нато, россия, арктика, великобритания