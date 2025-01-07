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Валютные резервы Азербайджана выросли за год до 72 миллиардов долларов

Валютные резервы Азербайджана выросли за год до 72 миллиардов долларов - 07.01.2025, ПРАЙМ

Валютные резервы Азербайджана выросли за год до 72 миллиардов долларов

Валютные резервы Азербайджана в прошлом году увеличились на 5 миллиардов долларов, достигнув 72 миллиарда долларов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T21:21+0300

2025-01-07T21:21+0300

2025-01-07T21:21+0300

экономика

азербайджан

ильхам алиев

валютные резервы

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БАКУ, 7 янв – ПРАЙМ. Валютные резервы Азербайджана в прошлом году увеличились на 5 миллиардов долларов, достигнув 72 миллиарда долларов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам. "За год наши (Азербайджана – ред.) валютные резервы увеличились более чем на пять миллиардов и сегодня достигли 72 миллиардов долларов. Это очень большой показатель для страны с населением в 10 миллионов человек", - сказал Алиев.

азербайджан

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азербайджан, ильхам алиев, валютные резервы