https://1prime.ru/20250107/boeing-854064915.html

Boeing 737 рейса Петербург-Самарканд экстренно сел во Внуково

Boeing 737 рейса Петербург-Самарканд экстренно сел во Внуково - 07.01.2025, ПРАЙМ

Boeing 737 рейса Петербург-Самарканд экстренно сел во Внуково

Boeing 737 рейса Петербург-Самарканд с 173 пассажирами экстренно сел в московском аэропорту Внуково из-за неисправности стабилизатора, сообщили РИА Новости в... | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T16:06+0300

2025-01-07T16:06+0300

2025-01-07T16:13+0300

происшествия

внуково

авиакомпании

ютэйр

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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Boeing 737 рейса Петербург-Самарканд с 173 пассажирами экстренно сел в московском аэропорту Внуково из-за неисправности стабилизатора, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Самолет экстренно приземлился в аэропорту Внуково из-за неисправности стабилизатора. Посадка прошла штатно", - сказал собеседник агентства.В свою очередь, авиакомпании "Ютэйр" сообщила, что пассажиры и экипаж самолета рейса Петербург-Самарканд, экстренно приземлившегося в аэропорту "Внуково" по техническим причинам, не пострадали."На рейсе Санкт-Петербург-Самарканд сработала индикация стабилизатора. В интересах безопасности командир принял решение о посадке во Внуково", - рассказали там.Самолет штатно приземлился в 15.51 мск и заруливает самостоятельно. Авиакомпания добавила, что пассажиры и экипаж не пострадали. Для выполнения рейса готовится резервный борт.ЮТэйр (UTair) — группа российских и зарубежных авиакомпаний, одна из крупнейших в России. Компания осуществляет пассажирские регулярные и чартерные перевозки как в России, так и за рубеж, а также является крупнейшим в России оператором вертолетных перевозок

https://1prime.ru/20240904/samolet-851341536.html

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внуково, авиакомпании, ютэйр