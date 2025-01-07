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Нацбанк Чехии увеличил резервы золота до 51,2 тонны

Нацбанк Чехии увеличил резервы золота до 51,2 тонны - 07.01.2025, ПРАЙМ

Нацбанк Чехии увеличил резервы золота до 51,2 тонны

Чешский национальный банк (ЧНБ) закупил в 2024 году 20,5 тонны золота, в итоге его объем в резервах банка увеличился до 1,645 миллиона тройских унций (31,1... | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T21:09+0300

2025-01-07T21:09+0300

2025-01-07T21:17+0300

экономика

чехия

нацбанк

запасы золота

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ПРАГА, 7 янв – ПРАЙМ. Чешский национальный банк (ЧНБ) закупил в 2024 году 20,5 тонны золота, в итоге его объем в резервах банка увеличился до 1,645 миллиона тройских унций (31,1 грамма), что эквивалентно 51,2 тонны, сообщило во вторник агентство ЧТК со ссылкой на данные ЧНБ. "ЧНБ в прошлом году закупил 20,5 тонны золота. На 31 декабря его объем в резервах банка увеличился до 1,645 миллиона тройских унций, что эквивалентно 51,2 тонны. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник ЧНБ данные о структуре валютных запасов. В свою очередь, глава Нацбанка Алеш Михл заявил в воскресенье на телеканале CNN Prima News, что он хочет увеличить объем золотых резервов до 100 тонн к концу своего мандата в июне 2028 года", - отмечается в сообщении. ЧНБ начал закупать золото в больших объемах в 2022 году, в конце которого в его резервах было 385 тысяч тройских унций, или примерно 12 тонн. В 2023 году было закуплено 18,7 тонны золота. В прошлом году ЧНБ закупал золото стабильными темпами — около пяти тонн в квартал. Стоимость золота в резервах ЧНБ на конец декабря 2024 года достигла 4,3 миллиарда долларов. Таким образом, золото составляло 2,9% стоимости всех валютных резервов банка. Михл объявил о своем намерении увеличить объем золотых резервов ЧНБ до 100 тонн вскоре после вступления в должность главы ЧНБ в 2022 году. В воскресенье он уточнил, что хочет достичь этой цели к 2028 году. В таком случае, по словам Михла, золото составит примерно 5% от общих валютных резервов ЧНБ. Михл предполагает, что такой объем золота улучшит диверсификацию портфеля резервов и одновременно увеличит их доходность. Наибольший объем золота в резервах ЧНБ был на момент его создания в 1993 году и составлял около 60 тонн. Самый низкий объем золотых запасов был в 2019 году, когда он составил восемь тонн. Не все золото, имеющееся в резервах ЧНБ, физически хранится в его зданиях; там находится лишь часть золота. Большая их часть находится за рубежом, в частности, в хранилищах британского центрального банка. Цена на золото в 2024 году, по данным агентства ЧТК, выросла примерно на 25%, что стало самым большим годовым ростом цен с 2010 года. В конце 2024 года золото торговалось на Лондонской фондовой бирже по цене 2600 долларов за тройскую унцию. По мнению экспертов, росту цен на золото способствовали масштабные закупки центральными банками, падение процентных ставок и усиление геополитической напряженности.

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чехия, нацбанк, запасы золота