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Эмиратская DAMAC Properties вложит средства в сеть дата-центров в США
Эмиратская DAMAC Properties вложит средства в сеть дата-центров в США - 07.01.2025, ПРАЙМ
Эмиратская DAMAC Properties вложит средства в сеть дата-центров в США
Компания DAMAC Properties из ОАЭ вложит не менее $20 миллиардов в строительство сети дата-центров на территории Соединенных Штатов, сообщил во вторник избранный | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T19:48+0300
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ВАШИНГТОН, 7 янв – ПРАЙМ. Компания DAMAC Properties из ОАЭ вложит не менее $20 миллиардов в строительство сети дата-центров на территории Соединенных Штатов, сообщил во вторник избранный президент США Дональд Трамп. "Мы рады приветствовать одного из самых уважаемых бизнесменов Ближнего Востока и мира, основателя и председателя DAMAC Properties Хусейна Саджвани. Сегодня я с гордостью объявляю, что DAMAC инвестирует как минимум $20 миллиардов в США за очень короткий срок, и сумма может удвоиться или даже превысить этот показатель. Это большое дело", – сказал Трамп, выступая перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида). Трамп отметил, что инвестиции будут направлены на строительство крупных дата-центров в Среднем Западе и южных штатах, включая Техас, Аризону, Оклахому, Луизиану, Огайо, Иллинойс, Мичиган и Индиану. Он подчеркнул, что проект поддержит развитие технологий и искусственного интеллекта в США. "Эти вложения сделают Америку лидером в области технологий и искусственного интеллекта. Дата-центры – это один из самых горячих трендов ближайших лет, особенно с развитием ИИ", – добавил Трамп. Он выразил уверенность в том, что инвестиции DAMAC стали результатом итогов президентских выборов в США. "Они не стали бы этого делать без выборов. Многие другие инвесторы также делают крупные вложения, и мы будем сообщать о них в ближайшее время", – подчеркнул он.
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сша, дональд трамп, оаэ, бизнес, инвестиции
Экономика, США, Дональд Трамп, ОАЭ, Бизнес, инвестиции
Эмиратская DAMAC Properties вложит средства в сеть дата-центров в США
Трамп: эмиратская DAMAC Properties вложит $20 млрд в сеть дата-центров в США
ВАШИНГТОН, 7 янв – ПРАЙМ. Компания DAMAC Properties из ОАЭ вложит не менее $20 миллиардов в строительство сети дата-центров на территории Соединенных Штатов, сообщил во вторник избранный президент США Дональд Трамп.
"Мы рады приветствовать одного из самых уважаемых бизнесменов Ближнего Востока и мира, основателя и председателя DAMAC Properties Хусейна Саджвани. Сегодня я с гордостью объявляю, что DAMAC инвестирует как минимум $20 миллиардов в США за очень короткий срок, и сумма может удвоиться или даже превысить этот показатель. Это большое дело", – сказал Трамп, выступая перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида).
Трамп отметил, что инвестиции будут направлены на строительство крупных дата-центров в Среднем Западе и южных штатах, включая Техас, Аризону, Оклахому, Луизиану, Огайо, Иллинойс, Мичиган и Индиану. Он подчеркнул, что проект поддержит развитие технологий и искусственного интеллекта в США.
"Эти вложения сделают Америку лидером в области технологий и искусственного интеллекта. Дата-центры – это один из самых горячих трендов ближайших лет, особенно с развитием ИИ", – добавил Трамп.
Он выразил уверенность в том, что инвестиции DAMAC стали результатом итогов президентских выборов в США.
"Они не стали бы этого делать без выборов. Многие другие инвесторы также делают крупные вложения, и мы будем сообщать о них в ближайшее время", – подчеркнул он.