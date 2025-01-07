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Оценен объем контейнерного экспорта

Оценен объем контейнерного экспорта - 07.01.2025, ПРАЙМ

Оценен объем контейнерного экспорта

Объем контейнерного экспорта при наличии необходимой железнодорожной инфраструктуры добавил бы более 4 миллиардов долларов к несырьевому экспорту России, такое... | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T07:35+0300

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2025-01-07T08:31+0300

бизнес

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МОСКВА, 7 янв – ПРАЙМ. Объем контейнерного экспорта при наличии необходимой железнодорожной инфраструктуры добавил бы более 4 миллиардов долларов к несырьевому экспорту России, такое мнение выразил РИА Новости представитель группы компаний "Дело". "В случае наличия необходимой железнодорожной инфраструктуры объем экспорта в контейнерах в 2024 году мог бы быть выше на 35%, что добавило бы к несырьевому экспорту страны более 4 миллиардов долларов", - рассказали в группе. Ранее в компании рассказали, что в России остро стоит вопрос пропускной способности и состояния инфраструктуры железнодорожных путей и водных артерий. Кроме того, препятствием в 2024 году для развития новых инвестиционных проектов стал и рост ключевой ставки ЦБ, что ограничило доступ к заемным средствам. Группа компаний "Дело" - российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. В составе группы девять морских и 47 наземных терминалов. Общая мощность морских терминалов - 3,9 миллиона ДФЭ и 9 миллионов тонн зерна в год, наземных терминалов - 3,7 миллиона ДФЭ в год. Группа управляет парком из 42 тысяч фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 230 тысяч ДФЭ, а также собственным флотом.

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бизнес, россия, москва