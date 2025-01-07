https://1prime.ru/20250107/dipfeyk-854061968.html

Россиян предупредили о росте числа мошеннических атак с дипфейками

Россиян предупредили о росте числа мошеннических атак с дипфейками - 07.01.2025, ПРАЙМ

Россиян предупредили о росте числа мошеннических атак с дипфейками

В 2024 году число дипфейк-атак составило десятки тысяч случаев, а в 2025 году ожидается рост таких атак в десятки раз, пишут "Известия". | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T12:21+0300

2025-01-07T12:21+0300

2025-01-07T12:21+0300

мошенничество

дипфейк

мошенники

банки

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МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. В 2024 году число дипфейк-атак составило десятки тысяч случаев, а в 2025 году ожидается рост таких атак в десятки раз, пишут "Известия".При этом эксперты считают, что реальные масштабы атак в России превышают официальные данные.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЖертвами подобных атак, где с помощью искусственного интеллекта в режиме реального времени имитируется голос и изображение лица хорошо знакомого человека, становятся подростки, женщины и пенсионеры. Дипфейки могут появляться на различных платформах и часто остаются незамеченными.Ущерб от дипфейков в 2024 году прогнозируется до 300 миллиардов рублей.При атаках используются такие приемы, как замена лица, перенос мимики, создание несуществующих лиц. Дипфейки выглядят реалистично благодаря технологиям, копирующим манеру речи и звучание.Шантажисты могут использовать дипфейков с порнографическим содержанием и монтажом.Как отмечается, детекторы дипфейков постоянно совершенствуются. Банки и телеком-операторы имеют технические и организационные ресурсы для защиты.Издание напоминает, что дипфейк-звонки особенно опасны для уязвимых групп населения. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно сохранять бдительность и проверять все необычные обращения. При сомнениях необходимо перезванивать и всё перепроверить.

https://1prime.ru/20250107/parol-854061262.html

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дипфейк, мошенники, банки