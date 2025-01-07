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Россиян предупредили о росте числа мошеннических атак с дипфейками
Россиян предупредили о росте числа мошеннических атак с дипфейками - 07.01.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о росте числа мошеннических атак с дипфейками
В 2024 году число дипфейк-атак составило десятки тысяч случаев, а в 2025 году ожидается рост таких атак в десятки раз, пишут "Известия". | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T12:21+0300
2025-01-07T12:21+0300
2025-01-07T12:21+0300
мошенничество
дипфейк
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банки
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МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. В 2024 году число дипфейк-атак составило десятки тысяч случаев, а в 2025 году ожидается рост таких атак в десятки раз, пишут "Известия".При этом эксперты считают, что реальные масштабы атак в России превышают официальные данные.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЖертвами подобных атак, где с помощью искусственного интеллекта в режиме реального времени имитируется голос и изображение лица хорошо знакомого человека, становятся подростки, женщины и пенсионеры. Дипфейки могут появляться на различных платформах и часто остаются незамеченными.Ущерб от дипфейков в 2024 году прогнозируется до 300 миллиардов рублей.При атаках используются такие приемы, как замена лица, перенос мимики, создание несуществующих лиц. Дипфейки выглядят реалистично благодаря технологиям, копирующим манеру речи и звучание.Шантажисты могут использовать дипфейков с порнографическим содержанием и монтажом.Как отмечается, детекторы дипфейков постоянно совершенствуются. Банки и телеком-операторы имеют технические и организационные ресурсы для защиты.Издание напоминает, что дипфейк-звонки особенно опасны для уязвимых групп населения. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно сохранять бдительность и проверять все необычные обращения. При сомнениях необходимо перезванивать и всё перепроверить.
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дипфейк, мошенники, банки
Мошенничество, дипфейк, мошенники, Банки
Россиян предупредили о росте числа мошеннических атак с дипфейками
"Известия": россияне получают дипфейк-звонки от родственников и начальников
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. В 2024 году число дипфейк-атак составило десятки тысяч случаев, а в 2025 году ожидается рост таких атак в десятки раз, пишут "Известия".
При этом эксперты считают, что реальные масштабы атак в России превышают официальные данные.
Жертвами подобных атак, где с помощью искусственного интеллекта в режиме реального времени имитируется голос и изображение лица хорошо знакомого человека, становятся подростки, женщины и пенсионеры. Дипфейки могут появляться на различных платформах и часто остаются незамеченными.
Эксперт рассказал, какой пароль не смогут подобрать мошенники
Ущерб от дипфейков в 2024 году прогнозируется до 300 миллиардов рублей.
При атаках используются такие приемы, как замена лица, перенос мимики, создание несуществующих лиц. Дипфейки выглядят реалистично благодаря технологиям, копирующим манеру речи и звучание.
Шантажисты могут использовать дипфейков с порнографическим содержанием и монтажом.
Как отмечается, детекторы дипфейков постоянно совершенствуются. Банки и телеком-операторы имеют технические и организационные ресурсы для защиты.
Издание напоминает, что дипфейк-звонки особенно опасны для уязвимых групп населения. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно сохранять бдительность и проверять все необычные обращения. При сомнениях необходимо перезванивать и всё перепроверить.