Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян предупредили о росте числа мошеннических атак с дипфейками - 07.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250107/dipfeyk-854061968.html
Россиян предупредили о росте числа мошеннических атак с дипфейками
Россиян предупредили о росте числа мошеннических атак с дипфейками - 07.01.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о росте числа мошеннических атак с дипфейками
В 2024 году число дипфейк-атак составило десятки тысяч случаев, а в 2025 году ожидается рост таких атак в десятки раз, пишут "Известия". | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T12:21+0300
2025-01-07T12:21+0300
мошенничество
дипфейк
мошенники
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/83759/64/837596474_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_c594fc2abf97feb947af675f077cd781.jpg
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. В 2024 году число дипфейк-атак составило десятки тысяч случаев, а в 2025 году ожидается рост таких атак в десятки раз, пишут "Известия".При этом эксперты считают, что реальные масштабы атак в России превышают официальные данные.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЖертвами подобных атак, где с помощью искусственного интеллекта в режиме реального времени имитируется голос и изображение лица хорошо знакомого человека, становятся подростки, женщины и пенсионеры. Дипфейки могут появляться на различных платформах и часто остаются незамеченными.Ущерб от дипфейков в 2024 году прогнозируется до 300 миллиардов рублей.При атаках используются такие приемы, как замена лица, перенос мимики, создание несуществующих лиц. Дипфейки выглядят реалистично благодаря технологиям, копирующим манеру речи и звучание.Шантажисты могут использовать дипфейков с порнографическим содержанием и монтажом.Как отмечается, детекторы дипфейков постоянно совершенствуются. Банки и телеком-операторы имеют технические и организационные ресурсы для защиты.Издание напоминает, что дипфейк-звонки особенно опасны для уязвимых групп населения. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно сохранять бдительность и проверять все необычные обращения. При сомнениях необходимо перезванивать и всё перепроверить.
https://1prime.ru/20250107/parol-854061262.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83759/64/837596474_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_9f5db6ad9ecc59ad318e8e004ab88690.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дипфейк, мошенники, банки
Мошенничество, дипфейк, мошенники, Банки
12:21 07.01.2025
 
Россиян предупредили о росте числа мошеннических атак с дипфейками

"Известия": россияне получают дипфейк-звонки от родственников и начальников

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. В 2024 году число дипфейк-атак составило десятки тысяч случаев, а в 2025 году ожидается рост таких атак в десятки раз, пишут "Известия".
При этом эксперты считают, что реальные масштабы атак в России превышают официальные данные.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Жертвами подобных атак, где с помощью искусственного интеллекта в режиме реального времени имитируется голос и изображение лица хорошо знакомого человека, становятся подростки, женщины и пенсионеры. Дипфейки могут появляться на различных платформах и часто остаются незамеченными.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
Эксперт рассказал, какой пароль не смогут подобрать мошенники
10:12
Ущерб от дипфейков в 2024 году прогнозируется до 300 миллиардов рублей.
При атаках используются такие приемы, как замена лица, перенос мимики, создание несуществующих лиц. Дипфейки выглядят реалистично благодаря технологиям, копирующим манеру речи и звучание.
Шантажисты могут использовать дипфейков с порнографическим содержанием и монтажом.
Как отмечается, детекторы дипфейков постоянно совершенствуются. Банки и телеком-операторы имеют технические и организационные ресурсы для защиты.
Издание напоминает, что дипфейк-звонки особенно опасны для уязвимых групп населения. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно сохранять бдительность и проверять все необычные обращения. При сомнениях необходимо перезванивать и всё перепроверить.
 
МошенничестводипфейкмошенникиБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала