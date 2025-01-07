https://1prime.ru/20250107/erdogan-854068189.html

Эрдоган оценил сумму нанесенного Сирии ущерба

Эрдоган оценил сумму нанесенного Сирии ущерба - 07.01.2025, ПРАЙМ

Эрдоган оценил сумму нанесенного Сирии ущерба

Сирии причинили ущерб в размере более 500 миллиардов долларов. Об этом заявил, выступая во вторник в Анкаре, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также... | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T19:50+0300

2025-01-07T19:50+0300

2025-01-07T19:51+0300

сирия

реджеп тайип эрдоган

ущерб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849716179_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_2705483d4651b05b30e64bc1a47e6d3b.jpg

АНКАРА, 7 янв – ПРАЙМ. Сирии причинили ущерб в размере более 500 миллиардов долларов. Об этом заявил, выступая во вторник в Анкаре, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также призвал арабские страны к поддержке восстановления страны. "Мы переживаем период очень важных событий в нашем регионе. События, происходящие в Сирии, у нашего соседа с границей в 910 километров, представляют для нас особый интерес во всех отношениях… Ущерб, нанесенный этой стране за 13 лет политики массовых убийств, превышает 500 миллиардов долларов. Наши команды, посетившие Сирию, также утверждают, что картина на местах гораздо хуже, чем ожидалось. Очевидно, что Сирии необходимо определенное время для восстановления, а также поддержка арабского и исламского мира. Важно, чтобы международное сообщество внесло больший вклад в этот процесс", - заявил турецкий лидер, выступая во вторник в Анкаре. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

https://1prime.ru/20250106/byudzhet-854059143.html

сирия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сирия, реджеп тайип эрдоган, ущерб