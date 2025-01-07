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Эрдоган оценил сумму нанесенного Сирии ущерба
Эрдоган оценил сумму нанесенного Сирии ущерба - 07.01.2025, ПРАЙМ
Эрдоган оценил сумму нанесенного Сирии ущерба
Сирии причинили ущерб в размере более 500 миллиардов долларов. Об этом заявил, выступая во вторник в Анкаре, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также... | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T19:50+0300
2025-01-07T19:50+0300
2025-01-07T19:51+0300
сирия
реджеп тайип эрдоган
ущерб
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АНКАРА, 7 янв – ПРАЙМ. Сирии причинили ущерб в размере более 500 миллиардов долларов. Об этом заявил, выступая во вторник в Анкаре, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также призвал арабские страны к поддержке восстановления страны. "Мы переживаем период очень важных событий в нашем регионе. События, происходящие в Сирии, у нашего соседа с границей в 910 километров, представляют для нас особый интерес во всех отношениях… Ущерб, нанесенный этой стране за 13 лет политики массовых убийств, превышает 500 миллиардов долларов. Наши команды, посетившие Сирию, также утверждают, что картина на местах гораздо хуже, чем ожидалось. Очевидно, что Сирии необходимо определенное время для восстановления, а также поддержка арабского и исламского мира. Важно, чтобы международное сообщество внесло больший вклад в этот процесс", - заявил турецкий лидер, выступая во вторник в Анкаре. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
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сирия, реджеп тайип эрдоган, ущерб
СИРИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, ущерб
Эрдоган оценил сумму нанесенного Сирии ущерба
Эрдоган заявил, что Сирии нанесен ущерб в размере более 500 миллиардов долларов
АНКАРА, 7 янв – ПРАЙМ. Сирии причинили ущерб в размере более 500 миллиардов долларов. Об этом заявил, выступая во вторник в Анкаре, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также призвал арабские страны к поддержке восстановления страны.
"Мы переживаем период очень важных событий в нашем регионе. События, происходящие в Сирии, у нашего соседа с границей в 910 километров, представляют для нас особый интерес во всех отношениях… Ущерб, нанесенный этой стране за 13 лет политики массовых убийств, превышает 500 миллиардов долларов. Наши команды, посетившие Сирию, также утверждают, что картина на местах гораздо хуже, чем ожидалось. Очевидно, что Сирии необходимо определенное время для восстановления, а также поддержка арабского и исламского мира. Важно, чтобы международное сообщество внесло больший вклад в этот процесс", - заявил турецкий лидер, выступая во вторник в Анкаре.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
Дефицит бюджета Сирии на 2025 год составил почти миллиард долларов