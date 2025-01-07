https://1prime.ru/20250107/evro-854061405.html
Евро дорожает к доллару
Евро дорожает к доллару - 07.01.2025, ПРАЙМ
Евро дорожает к доллару
Курс евро к доллару растет, преодолев отметку 1,04 доллара, в ожидании выхода данных об инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. | 07.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-07T11:01+0300
2025-01-07T11:01+0300
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МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет, преодолев отметку 1,04 доллара, в ожидании выхода данных об инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.41 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,0423 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0390 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время снижается до 157,52 иены 157,60 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,27%, до 107,95 пункта. Позже во вторник европейское статистическое агентство Евростат опубликует предварительный индекс потребительских цен в еврозоне за год. Аналитики ожидают, что инфляция ускорилась до 2,4% с 2,2% годовых по итогам ноября. Кроме того, одновременно выйдут данные об уровне безработицы в странах валютного блока. Прогнозируется, что в ноябре показатель вырос до 6,4% с 6,3% месяцем ранее.
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евро, доллар, курсы валют
Экономика, евро, доллар, Курсы валют
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет, преодолев отметку 1,04 доллара, в ожидании выхода данных об инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.41 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,0423 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0390 доллара за евро.
Курс доллара к иене в то же время снижается до 157,52 иены 157,60 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,27%, до 107,95 пункта.
Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в еврозоне в декабре
Позже во вторник европейское статистическое агентство Евростат опубликует предварительный индекс потребительских цен в еврозоне за год. Аналитики ожидают, что инфляция ускорилась до 2,4% с 2,2% годовых по итогам ноября.
Кроме того, одновременно выйдут данные об уровне безработицы в странах валютного блока. Прогнозируется, что в ноябре показатель вырос до 6,4% с 6,3% месяцем ранее.